Шибутов: Городам Казахстана нужно стремиться к стандартам Казани

Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан политолог Марат Шибутов высоко оценил Казань во время приезда на Центральноазиатскую конференцию международного клуба «Валдай».

«Я впервые в Казани и действительно понимаю, почему город называют третьей столицей России», — заметил аналитик.

В столице Татарстана казахстанский эксперт сумел очень много почерпнуть для себя с архитектурной точки зрения. «Я увидел здесь стандарт, к которому казахстанским городам нужно стремится», — пояснил он.

Напомнил Шибутов и о давних связях Казани с Казахстаном. «Это очень для нас важно», — подчеркнул политолог.