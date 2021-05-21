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Ру Тат
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21 мая 2021  16:14
Марат Ишкильдин

Шибутов: Городам Казахстана нужно стремиться к стандартам Казани

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Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан политолог Марат Шибутов высоко оценил Казань во время приезда на Центральноазиатскую конференцию международного клуба «Валдай».

«Я впервые в Казани и действительно понимаю, почему город называют третьей столицей России», — заметил аналитик.

В столице Татарстана казахстанский эксперт сумел очень много почерпнуть для себя с архитектурной точки зрения. «Я увидел здесь стандарт, к которому казахстанским городам нужно стремится», — пояснил он. 

Напомнил Шибутов и о давних связях Казани с Казахстаном. «Это очень для нас важно», — подчеркнул политолог.

#казахстан #валдай
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