«СИБУРИНТЕХ-НК» за первый год работы обучит свыше 7 тыс. человек

Центр «СИБУРИНТЕХ-НК» выполняет ключевую задачу по подготовке кадров для промышленности. Об этом во время посещения площадки развития инженерно-технической экспертизы в Нижнекамске сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики РТ, член совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Мидхат Шагиахметов.

Открытый в Нижнекамске в мае 2025 года центр стал ключевой образовательной площадкой для развития компетенций сотрудников предприятий Волжского нефтехимического кластера. Здесь работники СИБУРа, преимущественно из Татарстана, проходят повышение квалификации по 130 программам. Ожидается, что к первой годовщине центра обучение в нем пройдут более 7 тысяч сотрудников компании.

«Сейчас квалификация кадров в промышленности выходит на первое место, и «СИБУРИНТЕХ-НК» решает эту задачу. Здесь высочайший уровень подготовки специалистов, которые затем могут безопасно и эффективно работать на самых сложных производствах. Такие места способствуют дальнейшему развитию татарстанских предприятий СИБУРа, успешной реализации их инвестиционных проектов, что в свою очередь положительно влияет на экономику всей республики», – отметил Мидхат Шагиахметов.

Также, по словам заместителя премьер-министра, «СИБУРИНТЕХ-НК» может привлечь молодежь в инженерно-технические профессии.

«Учебные классы оснащены современным оборудованием, ребята приходят сюда и видят, что производства уже выглядят не так, как раньше. Цифровизация, роботизация – все это привлекательно и интересно. Поэтому, побывав здесь, школьники и студенты получают новое представление о рабочих профессиях, охотнее приходят работать на предприятия Татарстана и страны», – подчеркнул он.

В центре уже проходят обучение студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева и Нижнекамского химико-технологического института. Это уникальная практика взаимодействия профильных учебных заведений и производства, которая позволяет готовить кадры для нефтехимии без разрыва между теорией и практикой.

В «СИБУРИНТЕХ-НК» реализуется более 130 программ по 11 направлениям – от АСУТП и метрологии до экологии и промышленной безопасности. В центре оборудованы 42 учебные аудитории, установлены уникальные стенды для отработки практических навыков. Обучение ведут действующие сотрудники СИБУРа, прошедшие специальную подготовку, а также преподаватели вузов и ссузов.

Продолжительность курсов – от одного дня до двух недель, при этом все программы включают как теоретическую, так и практическую часть. Среди уникального оборудования – действующая ректификационная колонна, позволяющая наглядно изучить протекающие процессы, а также принципы работы клапанов, насосов и теплообменников.

При оснащении лабораторий применены современные цифровые решения, внедрены технологии виртуальной и дополненной реальности. В частности, в центре организовано виртуальное обучение управлению БПЛА.

С помощью тренажеров слушатели осваивают аддитивные технологии, программирование роботов, работу с контрольно-измерительными приборами и проведение химических экспериментов. Таким образом, «СИБУРИНТЕХ-НК» готовит специалистов с расширенным набором компетенций не только в нефтехимии, но и в сфере цифровых технологий.

