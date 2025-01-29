СИБУР завершил реконструкцию промышленного полигона в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР завершил масштабную реконструкцию полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима». Ключевая цель проекта – снижение воздействия на окружающую среду и увеличение времени полезной эксплуатации объекта. На полигоне построены пруд-регулятор, сплошная подземная противофильтрационная завеса из шпунтового ограждения, проведена реконструкция и рекультивация карт, смонтированы противопожарные резервуары. Уложена геомембрана, обеспечивающая полную герметичность площадки. В качестве сырья для изготовления геомембран использован полиэтилен компании СИБУР. Установлены автомобильные весы и пункт мойки колес. Выполнены работы по устройству дренажной системы. Все поверхностные воды собираются во вновь смонтированном резервуаре, откуда стоки будут поступать на очистные сооружения НКНХ.

Для улучшения условий труда персонала, обеспечивающего работу полигона, построено современное здание административно-бытового корпуса. Проведены работы по освещению территории.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Олег Гришаков, руководитель управления экологии «Нижнекамскнефтехима»:

«Проект реконструкции масштабный, ресурсоемкий и важный для обеспечения экологического благополучия республики. Здесь применены самые современные решения, которые полностью исключают воздействие атмосферных осадков на грунт и почву. Мы сделали новую дренажную систему, которая перехватывает грунтовую воду и направляет ее в насосную станцию, откуда она дальше откачивается на биологические очистные сооружения НКНХ. Для сбора дождевых и поверхностных вод реализована целая система водоотведения».

Полигон промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» предназначен для промышленных отходов, которые не подлежат утилизации или переработке. В 2022 году СИБУР принял решение провести его масштабную реконструкцию и обеспечить самыми лучшими разработками и технологиями. Строительные работы на полигоне начались в сентябре 2023 года, когда проект получил все необходимые согласования, в том числе положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

Здесь реализованы наилучшие доступные современные технологии и решения, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду, почву, грунтовые воды. На реконструкцию полигона промышленных отходов НКНХ СИБУР направил 1,8 млрд руб.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Реконструкция полигона – это второй масштабный проект «Нижнекамскнефтехима», который полностью реализован в рамках соглашения с Росприроднадзором. В прошлом году мы провели масштабную рекультивацию илонакопителей в Нижнекамском районе, в стадии реализации третий этап реконструкции Биологических очистных сооружений, выпустили 600 тысяч мальков стерляди в Каму. Всего предприятие выполняет девять мероприятий по соглашению. Размер инвестиций изначально составлял 6,8 млрд рублей, но уже сейчас мы видим, что будет направлено свыше 10 млрд рублей и продолжаем дальше реализовывать эти мероприятия с Росприроднадзором. Экологическое благополучие Нижнекамска - один из главных фокусов нашей природоохранной деятельности».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Фаяз Шакиров, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор):

«Росприроднадзор согласно действующему законодательству РФ осуществляет государственный экологический надзор на объектах капительного строительства, относящихся к I категории. Мы систематически проводили проверки, как в период реконструкции полигона, так и по окончании работ. По результатам проведенных мероприятий, полигон промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» получил заключение органа федерального государственного надзора о соответствии реконструированного объекта проектным решениям. Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренные проектной документацией реализованы».

Забота об экологии – это ключевой фокус внимания СИБУРа. «Нижнекамскнефтехим» ведет большую работу по минимизации воздействия на окружающую среду. На строящемся заводе гексена смонтирован первый на промышленной зоне Нижнекамска факел закрытого типа, завершена рекультивация илонакопителей возле села Борок, стартовал третий завершающий этап реконструкции биологических очистных сооружений. В Нижнекамском районе высаживаются деревья, восполняются биоресурсы, ведется системная работа по контролю за выбросами в атмосферу. К пяти имеющимся стационарным постам системы мониторинга будут установлены еще два – на границе санитарно-защитной зоны п. Прости и при въезде в Нижнекамск со стороны проспекта Вахитова.

Справочная информация:

«Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований.