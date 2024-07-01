СИБУР завершает реконструкцию промышленного полигона в Нижнекамске

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Масштабная реконструкция полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» вышла на финишную прямую - общий прогресс проекта составляет более 85%. Ключевая цель проекта - снижение воздействия на окружающую среду и увеличение времени полезной эксплуатации полигона.

Уже завершена большая часть работ по реконструкции и рекультивации карт, смонтированы противопожарные резервуары, окончено строительство пруда-регулятора и дренажной линии.

Сейчас ведутся работы по рекультивации и благоустройству и освещению территории. Завершается укладка геомембраны, она обеспечит полную герметичность площадки, завершено строительство сплошной подземной противофильтрационной завесы из шпунтового ограждения площадью более 13000 кв.м., которое не даст подземным водам выйти за территорию полигона.

В проектные решения заложены наилучшие доступные современные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду, почву, грунтовые воды.

Полигон предназначен для захоронения промышленных отходов, которые не подлежат утилизации или переработке. В 2022 году СИБУР принял решение провести его масштабную реконструкцию и обеспечить самыми лучшими разработками и технологиями. Проект реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором. Объем инвестиций составит 1,77 млрд рублей.

Забота об экологии – это ключевой фокус внимания СИБУРа. «Нижнекамскнефтехим» ведет большую работу по минимизации воздействия на окружающую среду. На строящемся заводе гексена возводится первый на промышленной зоне Нижнекамска факел закрытого типа, завершена рекультивация илонакопителей возле села Борок, стартует третий завершающий этап реконструкции биологических очистных сооружений. В Нижнекамском районе высаживаются деревья, восполняются биоресурсы, ведется системная работа по контролю за выбросами в атмосферу. К пяти имеющимся стационарным постам системы мониторинга будет установлен еще один - в районе села Прости.