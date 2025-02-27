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Экономика 27 февраля 2025 16:55

Эффект для Татарстана по программе СИБУРа «Теплая страна» может составить 500 млрд рублей

Эффект для Татарстана по программе СИБУРа «Теплая страна» может составить 500 млрд рублей
Айрат Сафин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект «Теплая страна» по внедрению полимерных решений в сфере строительства и ЖКХ, который планирует реализовать СИБУР при поддержке Татарстана, запустят в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» и «СИБУР-РТ» Айрат Сафин на итоговом заседании коллегии Минпромторга Татарстана в МВЦ «Казань Экспо».

В случае реализации проекта в Татарстане на горизонте 25 лет экономический эффект может составить около 500 млрд рублей при затратах на модернизацию в 300 млрд рублей за счет сокращения потребления: тепловой энергии – на 14 млрд рублей, а электроэнергии – на 5,2 млрд рублей.

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова на одном из заседаний в Госсовете РТ по направлению «Строительство, ЖКХ и городская среда» были представлены расчеты комплексных энергетических, климатических и экономических эффектов от замены изношенных сетей ЖКХ и доутепления многоквартирных домов с применением энергоэффективных полимерных решений.

Команда Казанского государственного архитектурно-строительного университета провела научно-исследовательскую работу на экспериментальных пилотных проектах в Казани.

#сибур #ЖКХ
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