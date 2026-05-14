СИБУР запустил в Нижнекамске выпуск новых материалов для упаковки и бытовой техники

СИБУР начал промышленный выпуск двух новых полимерных материалов на площадке «Нижнекамскнефтехима». Речь идет о полипропилене для гибкой упаковки и бесцветном полистироле для производителей бытовой техники и товаров для дома, сообщает пресс-служба предприятия.

Обе разработки созданы научными центрами СИБУР ПолиЛаб в Москве и Нижнекамске и ориентированы на российских производителей упаковки, бытовой техники и товаров для дома. Материалы должны стать альтернативой импортному сырью.

Новая марка полипропилена предназначена для каст-пленок, которые используются при производстве гибкой упаковки, в том числе для хлебобулочных изделий. Материал должен заменить импортные полиолефиновые пластомеры и эластомеры, поставки которых в последние годы осложнились.

По данным компании, разработка обеспечивает высокую ударную прочность, устойчивость к проколу и сохраняет гибкость при низких температурах. При этом прозрачность пленок остается на уровне традиционных решений, что позволяет использовать материал без дополнительной адаптации внешнего вида упаковки.

«Разработка создавалась как альтернатива импортным компонентам для производства упаковки. При этом материал позволяет сохранить требования к прочности, прозрачности и переработке продукции, используя отечественное сырье», – сообщил директор «ПолиЛаб Нижнекамск» Денис Муромцев.

Второй материал – бесцветная марка полистирола общего назначения для производителей бытовой техники и товаров хозяйственно-бытового назначения. В компании отмечают, что ее особенностью стало отсутствие фиолетового оттенка, характерного для некоторых ранее выпускавшихся материалов. Предполагается, что новая марка полистирола позволит производителям точнее подбирать цвета изделий и сократить необходимость дополнительного окрашивания.

Директор продуктового развития СИБУР ПолиЛаб Кермен Бовальдинова сообщила, что испытания новой марки у переработчиков подтвердили ее совместимость с различным оборудованием для производства изделий из пластика.

«Материал позволяет выпускать бесцветные изделия с минимальной настройкой оборудования, что упрощает его внедрение в серийное производство», – отметила она.

Главный эксперт «ПолиЛаб Нижнекамск» Лилия Зайнуллина, участвовавшая в разработке материала, рассказала, что запрос со стороны переработчиков касался получения более нейтрального оттенка сырья.

«Перед командой стояла задача приблизить материал к нейтральному тону, чтобы сократить необходимость дополнительного окрашивания на производстве. После проработки рецептур и технологических решений мы приступили к промышленным испытаниям на площадке «Нижнекамскнефтехима», – отметила она.