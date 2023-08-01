СИБУР запустил в Нижнекамске новый тематический трамвай – «Менделеевский маршрут»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В 56-ю годовщину получения первой продукции на «Нижнекамскнефтехиме» в Нижнекамске вышел в рейс новый тематический трамвай. Он посвящен русскому ученому-энциклопедисту Дмитрию Ивановичу Менделееву. Первыми пассажирами «Менделеевского» трамвая стали юные жители Нижнекамска, руководители предприятия и города.

«Менделеевский» - это третий по счету тематический маршрут из цикла «Нефтехимические маршруты», который СИБУР и администрация города реализует в Нижнекамске. Инициатива направлена на поддержку экологичного вида транспорта и популяризацию нефтехимии. Трамвай «Менделеевский маршрут» будет курсировать по маршруту №2.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Наша отрасль питает город энергией, новыми идеями и небезразличными и вовлеченными людьми. И конечно, мы вместе стремимся к тому, чтобы Нижнекамск был красивым и комфортным для жизни. Его историю мы создаем вместе. Цикл «Нефтехимические маршруты» направлен, в том числе, и на поддержку экологичного вида транспорта. Трамваи на улицах города – это яркий показатель заботы об окружающей среде. А если трамваи еще и тематические, красивые – то, это вдвойне приятно».

Вскоре на линию выйдет еще один нефтехимический маршрут. Каким он будет, решат сами горожане, предложив своих героев для нового маршрута.

Внутри трамвая пассажиры могут познакомиться с интересными и необычным фактами из биографии гениального русского ученого. К примеру, Дмитрий Менделеев является автором более 1 500 гениальных научных работ в области химии, физики, геофизики, метрологии, метеорологии и экономики. Именем Менделеева назван 101-й химический элемент – менделевий. Символично, что родина Дмитрия Менделеева – это город Тобольск, где сегодня расположено одно из крупнейших предприятий СИБУРа – «ЗапСибНефтехим». Каждый тематический трамвайный маршрут – это не только факты из биографии героев, но и примеры связи открытий прошлого с работой нефтехимической отрасли сегодня.

Рамиль Муллин, глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Нижнекамска:

«Поздравляю «Нижнекамскнефтехим» с исторической датой — годовщиной получения первой продукции. 31 июля также можно считать днем рождения Нижнекамска. Город создавался как центр, в котором будут жить нефтехимики и производить самую лучшую продукцию. У истоков становления нефтехимической отрасли стояли великие ученые. И сегодня, при поддержке СИБУРа, мы запускаем тематические трамваи, благодаря которым можно узнать о людях, совершивших революцию в мире химии. И именно благодаря их открытиям нефтехимическая отрасль сегодня – один из драйверов развития экономики страны».

В честь Менделеева названы город в Татарстане, улицы во многих городах России, в том числе и в Нижнекамске. На этой улице расположены роддом, детская больница, поликлиники, мечеть «Нур», торговые центры. С именем ученого связан и проект СИБУРа - «Менделеевский спринт», который был запущен в 2019 году. В рамках этого проекта сотрудники компании предлагают свои идеи по разработке новых продуктов нефтехимии.

СИБУР совместно с администрацией Нижнекамска планирует поддерживать изменения в городской среде с помощью стрит-арта, развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города.

Ранее сообщалось, что в Нижекамске появились «Лемаевский» и «Бызовский» маршруты.