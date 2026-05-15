СИБУР запустил на «Казаньоргсинтезе» Лушниковскую ПГУ – предприятие полностью обеспечит себя электроэнергией

Сегодня СИБУР запустил на «Казаньоргсинтезе» Лушниковскую парогазовую установку (ПГУ) мощностью 281 МВт. Новая генерация позволит предприятию полностью покрыть собственные потребности в электроэнергии, повысить надежность Казанского энергорайона и сократить воздействие на окружающую среду.

В состав генерирующего оборудования Лушниковской ПГУ вошли газотурбинная установка, паротурбинная установка конденсационного типа и котел-утилизатор. По итогам испытаний суммарная мощность станции составила 281 МВт – этого достаточно для обеспечения 100% потребностей «Казаньоргсинтеза» в электроэнергии.

Для сравнения, по итогам 2025 года в России было введено около 1,5 ГВт новых энергетических мощностей. Таким образом, новая генерация КОСа превышает 14% от общего годового прироста. По данным «Системного оператора», Лушниковская ПГУ стала крупнейшей новой электростанцией, введенной в эксплуатацию в России в 2025 году.

Технология парогазовой установки обеспечивает выработку электроэнергии без отпуска тепла с КПД около 53,9%. Для сравнения, эффективность классических паросиловых электростанций составляет 30–40%. За счет этого ПГУ почти в полтора раза эффективнее традиционных угольных и газовых установок.

Принцип работы ПГУ основан на двух циклах генерации энергии: сначала сжатый газ приводит в действие газовую турбину, затем отходящие горячие газы используются для нагрева пара для паровой турбины. Это позволяет дополнительно использовать энергию, которая в традиционных схемах теряется.

Проект Лушниковской ПГУ также предусматривает использование вторичного ресурса – синтетического газа (сингаза), образующегося на производстве этилена. Ранее этот газ сжигался на факелах, теперь он будет использоваться как топливо для выработки электроэнергии. В компании рассчитывают, что это позволит сократить углеродный след продукции предприятия.

Ключевыми эффектами от запуска установки станут повышение энергоэффективности предприятия на 15% и снижение выбросов углекислого газа на 3% за счет использования вторичного энергоресурса.

«Это объединение сразу трёх отраслей – энергомашиностроения, электроэнергетики и нефтехимической отрасли. Все три отрасли объединились в реализации этого успешного проекта, который позволит теперь использовать синтез газов, который раньше сжигался на факелах. На ПГУ вы получили коэффициент полезного действия 53,9% - высочайший для отрасли. Вы смогли справиться с теми вызовами, которые стояли перед вами, перед всей нашей страной», – отметил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Развитие генерации в Татарстане происходит на фоне опережающего роста промышленного потребления электроэнергии. Помимо полного обеспечения потребностей «Казаньоргсинтеза», запуск Лушниковской ПГУ создает дополнительную эффективную генерацию для Казанского энергорайона.

Новые мощности могут использоваться для покрытия возможных дефицитов электроэнергии и дальнейшего развития энергосистемы республики. Это, как ожидается, создаст дополнительные возможности для жилищного строительства и реализации промышленных проектов, связанных с расширением производств.

В компании также отмечают, что ввод ПГУ может способствовать стабилизации или снижению оптовых цен на электроэнергию за счет роста конкуренции и снятия инфраструктурных ограничений.

Запуск станции позволит высвободить мощности для подключения новых потребителей и повысить гибкость работы энергосетей в периоды ремонтных кампаний.

«Этот объект имеет огромное значение для всей нашей нефтехимической деятельности. Он обеспечивает устойчивость, технологическую независимость и, безусловно, экономическую эффективность предприятий группы. Именно такие проекты позволяют нам сохранять конкурентоспособность нашей продукции — полиэтилена, полипропилена, поликарбонатов, каучуков и многих других материалов. Это имеет долгосрочный стратегический смысл и напрямую связано с интересами наших потребителей — предприятий самых разных отраслей, для которых мы работаем», – подчеркнул председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что ввод Лушниковской парогазовой установки способствует серьезному укреплению энергетической безопасности: «Современные энергетические машины на 280 МВт – это дополнительные мощности для нашей республики. Самое главное – совершенно другая экономика. Вы – большие молодцы! Запустить такой сложный объект – это дорогого стоит».

Запуск Лушниковской ПГУ также обеспечил создание 57 новых высококвалифицированных рабочих мест. Операционный блок станции полностью укомплектован специалистами из Казани – инженерами и технологами, прошедшими специальное обучение для работы на новом оборудовании.

Контракт на строительство ПГУ был подписан в 2019 году с концерном Siemens. Однако в 2022 году иностранный партнер уведомил об отказе от исполнения обязательств, после чего СИБУР принял решение завершить проект собственными силами.

В компании отмечают, что ключевую роль в реализации проекта сыграл опыт, полученный при строительстве и запуске Лемаевской ПГУ мощностью 495 МВт в Нижнекамске.

В конце декабря 2025 года Лушниковская ПГУ вышла на проектные параметры и получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Газовая и паровая турбины прошли необходимые настройки, были синхронизированы с энергосетью и достигли номинальной мощности.