СИБУР закупил первые пять «зеленых» автобусов для работников «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР закупил первые пять автобусов для работников «Нижнекамскнефтехима», которых в дальнейшем будет в разы больше. Они работают на природном газе – наиболее экологичном виде топлива. Метан нетоксичен и безопасен для здоровья человека, не имеет запаха, легче воздуха и в разы экологичнее продуктов нефтяной промышленности. Такие автобусы перевозят персонал в Тобольске, Омске и Железногорске.

Перевод транспорта на природный газ позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.

На днях по девятому маршруту были запущены пять «зеленых» автобусов марки YTONG. В них 55 посадочных мест, которые оборудованы ремнями безопасности. Теперь работники «Нижнекамскнефтехима» могут в комфортных условиях доехать до работы и обратно до дома. Новые автобусы экологичные, безопасные и современные. Автобусы также оборудованы цифровыми табло, видеокамерой и кондиционерами.

«Я в восторге! За 27 лет работы водителем впервые сел за руль такого комфортабельного автобуса. Идет он легко, мягко, все под рукой. Очень удобный автобус. Честно сказать, как самолет! Мне очень нравится. Здесь созданы все условия для водителя», — поделился впечатлениями водитель 1-го класса Владимир Ильин.

Работники «Нижнекамскнефтехима» уже смогли в полной мере оценить комфортабельность и удобство нового транспорта. В течении года, как сообщили в автотранспортом предприятии, СИБУР обновит весь автобусный парк.

«Впечатления замечательные. Сразу видно, что компания заботится о своих сотрудниках. Автобусы очень комфортные, кресла удобные, много сидячих мест», — говорит работник «Нижнекамскнефтехима» Александр Пименов.

«Больше комфорта, выше безопасность. Кондиционер есть. Все это улучшает нашу жизнь. Спасибо за заботу», — отмечает его коллега Валерий Арчибасов.