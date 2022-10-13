СИБУР хочет отказаться от аренды офиса ТАИФа в центре Казани

«СИБУР Холдинг» подал иск в Арбитражный суд Татарстана к компании ТАИФ с требованием признать недействительным договор аренды здания на улице Пушкина в Казани.

Заявление подано в интересах татарстанского подразделения холдинга – «СИБУР-РТ», говорится в материалах дела. Пока оно оставлено без движения, так как истец не представил доказательства того, что направил копию искового заявления ответчику.

В СИБУРе «Татар-информу» прокомментировали, что прорабатывают возможность перемещения сотрудников, работающих в Казани, в офисное помещение на территории «Казаньоргсинтеза».

При этом часть офисных помещений «Казаньоргсинтеза» высвободится – сотрудники заводоуправления, в том числе главные инженеры, механики, энергетики, будут располагаться в непосредственной близости от курируемых ими производств, что, по задумке СИБУРа, должно повысить эффективность работы предприятия.

«Размещение сотрудников «СИБУР-РТ» на освобождающемся пространстве уже принадлежащего «Казаньоргсинтезу» здания, а значит всем его акционерам, представляется более правильным с точки зрения управления затратами решением, в сравнении с использованием в этих целях современного и красивого, но, скорее, представительского офиса в центре города», — отметили в СИБУРе.