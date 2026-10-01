СИБУР выпустил в Волгу у Свияжска 50 тысяч мальков стерляди

В Куйбышевское водохранилище напротив Свияжска выпустили молодь краснокнижной стерляди общей массой более 364 кг. Акцию организовал СИБУР. К зарыблению присоединились ученики лицея «Иннополис» и сотрудники предприятия с детьми – для участников также провели экоурок и мастер-классы.

Место выпуска согласовали с Росрыболовством. Мальков в течение четырех месяцев выращивали на местном рыбоводном комплексе «Биосфера-Фиш». За это время они набрали вес более 7 граммов – он считается оптимальным для адаптации в естественной среде.

«Транспортировка малька происходит с насыщением кислородом – рыбка благодаря этому в дороге чувствует себя хорошо, при выпуске мы проверяем температуру воды в водоеме и температуру воды в наших баках. Перепады не должны быть более 2 градусов», – отметил главный инженер ООО «Биосфера-Фиш» Евгений Борисов.

Стерлядь волжской популяции включена в Красные книги России и Татарстана. Это последний представитель осетрообразных, сохранившийся в водоемах республики. В 1990-е годы она встречалась здесь часто, однако последние научные исследования показывают, что на участке волжского плеса стерлядь практически исчезла.

Как отмечается в материалах к акции, выпуск молоди – одна из наиболее эффективных мер восстановления популяции. Увеличение численности стерляди помогает поддерживать устойчивость речной экосистемы, а присутствие этого вида – сохранять биоразнообразие водоема.

«Водные ресурсы Куйбышевского водохранилища испытывают большую нагрузку из-за антропогенного воздействия. Поэтому важно этот баланс восстанавливать, и сегодняшнее мероприятие служит цели развития флоры и фауны Республики Татарстан. Стерлядь выбрана не случайно для зарыбления Волги, у нее высокая выживаемость», – сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ильнур Насретдинов.

За последние пять лет СИБУР выпустил в Каму и Волгу на территории Татарстана более миллиона мальков краснокнижных рыб. В прошлом году «Казаньоргсинтез» выпустил 43 тысячи мальков стерляди в районе жилого массива Аракчино в Кировском районе Казани. Акция у Свияжска продолжила эту работу.

Зарыбление сопровождалось экологическими занятиями. Для учеников лицея «Иннополис» и сотрудников предприятия с детьми организовали экоурок и мастер-классы. Для самых маленьких участников подготовили большой баннер-раскраску с изображениями речных рыб. Затем дети выпустили мальков из микроаквариумов в водохранилище.

«Ребятам объясняли, кто такие осетрообразные и почему важно поддерживать экологический баланс. Для детей очень ценно принять практическое участие в этой инициативе, потрогать малька, запустить его в воду своими руками – это значит быть причастным к какому-то глобальному событию, которое влияет на экологию. Так мы начинаем лучше понимать, почему надо беречь природу», – считает заместитель директора по связям с общественностью лицея «Иннополис» Юлия Рябышева.

«Мне очень понравилась эта экологическая акция, потому что я впервые сам выпускал рыбу в реку. Было необычно и интересно понимать, что даже таким небольшим поступком мы помогаем природе и участвуем в сохранении Волги», – рассказал ученик лицея Иннополиса Тагир Камалов.

Помимо зарыбления Волги, Фонд имени А.И. Щеповских при поддержке СИБУРа ведет программу восстановления Волжско-Камской популяции сокола-балобана.

«Одно из самых важных направлений нашего фонда – сохранение биоразнообразия. Сегодня мы выпускаем краснокнижную стерлядь, а с 2023 года выпустили в небо Татарстана 49 птиц сокола-балобана, это стало возможно благодаря совместной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, компании СИБУР и КФУ. Мы продолжим работать на благо нашей республики и природы», – подчеркнул исполнительный директор Регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды имени А.И. Щеповских Андрей Агарков.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа