СИБУР выделил 700 млн рублей на реконструкцию спортивных и соцобъектов Нижнекамска

700 миллионов рублей выделил СИБУР на реконструкцию спортивных и социальных объектов Нижнекамска. Ранее компания передала муниципалитету четыре объекта, находящихся на балансе предприятия. Их рыночная стоимость составляет около 200 млн рублей.

Компания передала спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», тренировочную базу «Алмаш», спортивный зал «Факел» и базу Управления сoциального рaзвития (будущий «Центр креативных индустрий»). По договоренности с руководством Татарстана СИБУР на паритетной основе финансирует реконструкцию этих объектов, сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска. Стоимость всех работ составляет около 1,4 млрд рублей.

На сегодня завершен капитальный ремонт зала «Факел», идет подготовка к его открытию. На комплексе «Дружба», базе «Алмаш» и в Центре креативных индустрий работы находятся на финальной стадии. Кроме ремонта самих объектов выполняются работы по благоустройству прилегающих территорий и оснащению комплексов современным оборудованием.

Как отмечают в мэрии, в результате передачи объектов управление всей спортивной инфраструктурой перешло в исполком города – полностью централизован процесс управления социальной инфраструктурой и соцразвитием Нижнекамска. Главной целью передачи объектов городу является повышение доступности спортивных объектов для горожан, при этом сохранится преподавание всех видов спорта, а подготовка юных спортсменов выйдет на новый уровень.

Фото предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»