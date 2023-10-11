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СИБУР выделил 700 млн рублей на реконструкцию спортивных и соцобъектов Нижнекамска
700 миллионов рублей выделил СИБУР на реконструкцию спортивных и социальных объектов Нижнекамска. Ранее компания передала муниципалитету четыре объекта, находящихся на балансе предприятия. Их рыночная стоимость составляет около 200 млн рублей.
Компания передала спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», тренировочную базу «Алмаш», спортивный зал «Факел» и базу Управления сoциального рaзвития (будущий «Центр креативных индустрий»). По договоренности с руководством Татарстана СИБУР на паритетной основе финансирует реконструкцию этих объектов, сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска. Стоимость всех работ составляет около 1,4 млрд рублей.
На сегодня завершен капитальный ремонт зала «Факел», идет подготовка к его открытию. На комплексе «Дружба», базе «Алмаш» и в Центре креативных индустрий работы находятся на финальной стадии. Кроме ремонта самих объектов выполняются работы по благоустройству прилегающих территорий и оснащению комплексов современным оборудованием.
Как отмечают в мэрии, в результате передачи объектов управление всей спортивной инфраструктурой перешло в исполком города – полностью централизован процесс управления социальной инфраструктурой и соцразвитием Нижнекамска. Главной целью передачи объектов городу является повышение доступности спортивных объектов для горожан, при этом сохранится преподавание всех видов спорта, а подготовка юных спортсменов выйдет на новый уровень.
Фото предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»
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