СИБУР вводит новый формат медобслуживания сотрудников в Татарстане

Обновленный формат программы промышленной медицины, являющейся частью общей системы здравоохранения, запускает СИБУР в Татарстане. Первые два новых центра здоровья открылись на территории «Нижнекамскнефтехима», главного предприятия города. Сотрудники получат консультации врача, пройдут медицинские процедуры без отрыва от производства.

Одновременная работа медицинских центров на рабочем месте вместе с закрепленной за предприятием скорой медицинской помощью, по мнению экспертов, является оптимальной моделью медицинской безопасности на крупных предприятиях. Она повышает частоту и глубину профилактических мероприятий, становясь при этом значительным фактором развития общегородской медицинской инфраструктуры.

В ближайшее время на нижнекамском предприятии заработают еще три центра здоровья, а также на других предприятиях СИБУРа в Татарстане – два на «Казаньоргсинтезе» и два на ТГК-16.

В центрах здоровья работают цеховые врачи, фельдшеры. Прямо на производстве можно пройти этапы диспансеризации – профилактический медосмотр и при желании вакцинироваться. Врачи направят сотрудников на обследование к узким специалистам, помогут с госпитализацией в стационар, а также оформят санаторно-курортные карты и справки. В центрах открыты процедурные и физиотерапевтические кабинеты, где можно будет сдать анализы, пройти лечебные или восстановительные процедуры.

Специалисты отмечают, что многие проблемы со здоровьем можно решить на ранней стадии заболевания. Однако зачастую люди склонны откладывать визиты к врачу, ссылаясь на нехватку времени. Теперь сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» проще получить консультацию у докторов, ведь прием пациентов организуют прямо на предприятии. Электронная медицинская карта пациента с историей обращений, назначением обследований и их результатами будет доступна врачам и работникам предприятия как в поликлинике, так и в центрах здоровья. Причем медицинские услуги в части центров будут оказывать круглосуточно.

«Сотрудники “Нижнекамскнефтехима” – существенная часть населения города. Мы приветствуем выбранный подход по развитию медицинской инфраструктуры. Повысится общий уровень здоровья сотрудников, общегородская система получит возможность для дальнейшего развития. Отмечу, что в дополнение к местным специалистам дополнительно привлечены высококвалифицированные специалисты из других городов республики и даже регионов страны», – прокомментировал Сергей Мерясев, начальник управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района.

«Цель изменения формата работы наших центров – повышение глубины исследований заболеваний на месте, увеличение профилактических мероприятий, создание комфортных условий. А как итог – повышение общего уровня здоровья сотрудников. Их безопасность и качество жизни – наш главный приоритет», – подчеркнул Марат Фаляхов, заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»