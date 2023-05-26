СИБУР второй год подряд выступил экологическим партнером Казанского марафона

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Казанский марафон» пройдет при поддержке СИБУРа, который поддержит организаторов в минимизации экологического следа крупнейшего бегового события Татарстана. Пластиковые бутылки из-под напитков бегунов компания направит на переработку и использует для создания инновационной гранулы Vivilen, из которой можно произвести новую экологичную упаковку.

Новшеством этого года станут специальные длинные урны для пластика, которые СИБУР разместит по всей дистанции марафона. Спортсмены смогут выбросить бутылку, не прерывая бег.

Более того, в фан-зонах разметят контейнеры для раздельного сбора отходов со специальной символикой. Благодаря этому каждый участник марафона сможет включиться в цикл переработки и внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Зону СИБУРа планируется организовать с применением лучших практик в области устойчивого развития. Так, участники и зрители марафона смогут здесь сдать пластиковые ПЭТ-бутылки, опустив их в специальный фандомат, предоставленный партнером компании – региональным оператором «РТ-Инвест». Все пластиковые бутылки из фандомата, вместе с собранным пластиком из урн на трассе Марафона, будут переработаны компанией «РТ-Инвест Ресайклинг» во флексу и далее использованы для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа «ПОЛИЭФ» в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для воды. Подробнее – на сайте.

В лаунж-зоне СИБУРа представят дизайнерскую мебель из переработанного пластика от студии Eburet, которую изготовили с помощью отходов полистирола (из него делают одноразовую посуду). Таким образом, бывшие пластиковые отходы обретают вторую жизнь в стильных и экологичных предметах мебели.

Кроме того, желающие смогут проверить свои знания в эковикторине и сыграть в экологическую игру на специальной тач-панели, расположенной в зоне СИБУРа, а также сделать памятные кадры в фотозоне Vivilen.

Безалкогольные коктейли и лимонады будут разливаться в многоразовые сувенирные стаканы с символикой марафона и Vivilen, благодаря чему даже утолить жажду в зоне СИБУРа можно будет экологично.

Все атлеты марафона автоматически станут участниками розыгрыша призов, который проводит «Казаньоргсинтез» в честь 60-летия компании. Среди них разыграют футбольные эко-мячи, слоты на марафоны и старты от Timerman, сертификаты от шеринга самокатов Whoosh и многое другое. Розыгрыш пройдет на сайте междунамихимия.рф 1 июня, победителей выберет генератор случайных чисел.

Вадим Янгиров, директор и идейный вдохновитель Казанского марафона: «Мы очень рады, что наше сотрудничество с компанией СИБУР продолжается. Казанский марафон стал первым в России беговым событием, на котором для спортсменов был сделан выбор в пользу пластиковых бутылок взамен одноразовых стаканчиков. Я очень рад, что СИБУР продолжает эту практику на всех крупных спортивных событиях страны. В следующем году планируется десятилетие Казанского Марафона, и мы надеемся использовать весь накопленный опыт, чтобы провести это событие по самым высоким экологическим стандартам».

Сергей Быков, старший менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУРа, заслуженный мастер спорта РФ: «СИБУР уделяет большее значение развитию массового любительского спорта в Татарстане. Мы рады в очередной раз поддержать крупнейшее беговое событие республики и еще раз подчеркнуть важность ответственного отношения каждого из нас к окружающей среде. Вместе с организаторами мы постарались сделать раздельный сбор отходов максимально удобным и простым как для гостей марафона, так и для участников забега. Весь собранный пластик будет направлен на переработку и использован для производства новой экологичной упаковки из Vivilen. Мы надеемся, что спортсмены и гости марафона вдохновятся этим уникальным спортивным событием и привнесут новые экологичные привычки в свою жизнь».

Казанский марафон состоится 27 и 28 мая. Спортсмены в очередной раз пробегут по самым ярким и живописным местам города. По предварительным данным, в марафоне примут участие спортсмены из 16 стран и 445 городов.