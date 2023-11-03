СИБУР восстановит историческое панно в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

При поддержке «Нижнекамскнефтехима» будет восстановлено одно из первых произведений монументального искусства в Нижнекамске — историческое панно «Химия», расположенное на фасаде пятиэтажного дома на проспекте Строителей, 24. Панно входит в экспозицию из четырех уникальных настенных картин, созданных больше полувека назад нижнекамским художником Геннадием Капитовым.

Реконструкцией одной из первых масштабных картин Нижнекамска по инициативе нижнекамского предприятия СИБУРа займутся художники из Набережночелнинского отделения Союза художников России. Восстановительные работы на панно «Химия» проведут по оригинальной технологии с использованием цветной штукатурки с мраморной крошкой. К работам привлекли и самого автора легендарных панно Геннадия Капитова: он поможет в формировании уникальной цветовой гаммы.

«Для нас большая честь принимать участие в восстановлении панно с полувековой историей. Подобный опыт у нас уже есть: наши художники реконструировали одну из четырех легендарных работ Геннадия Капитова — панно „Хлеб-соль“. Работа по восстановлению панно — кропотливая, но очень интересная: на основе первоначального эскиза и очертаний, сохранившихся на плитках, нам предстоит воссоздать изначальный рисунок», — пояснил председатель Набережночелнинского отделения Союза художников России Ленар Ахметов.

Для проведения реставрации элементы панно будут демонтированы, работы по восстановлению проведут в мастерской. Обновленную монументальную картину «Химия» на фасад дома №24 по проспекту Строителей планируют вернуть до конца этого года.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«СИБУР активно работает над развитием комфортной городской среды в регионах своего присутствия. В Нижнекамске по инициативе „Нижнекамскнефтехима“ уже появились сиреневый сад, новые красочные муралы, нефтехимические трамвайные маршруты. Идет масштабная реконструкция четырех социальных объектов. В этом году также приняли решение восстановить панно: оно посвящено химикам, отражает ценность труда работников нефтехимической отрасли и станет еще одним подарком городу нефтехимиков от компании. Немногие города могут похвастать наличием таких объектов монументального искусства», — отметил начальник направления «Корпоративные коммуникации и брендинг» «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

Тематические панно появились на фасадах четырех домов на проспекте Строителей в 1971 году. Автором эскизов стал начальник художественно-производственного участка Татарского отделения Художественного фонда РСФСР Геннадий Капитов. В создании первых монументальных арт-объектов молодого Нижнекамска участвовали также опытные местные художники — Василий Спирин и Александр Баров.

«При создании панно мы применяли самый прочный в то время клей — эпоксидную смолу, рисунки собирали из цветного стекла — смальты. Но в то время найти разноцветные стеклянные крошки — задача не из легких. Ее не то что в республике, во всем Союзе было днем с огнем не сыскать. В итоге нужный материал нашли в Москве», — рассказал о работе над произведением художник и автор эскизов Геннадий Капитов.

Первое панно посвящено сельхозработникам, второе — строителям, третье — химикам, на четвертом изображены работники культуры. Создание масштабных картин заняло у художников больше двух лет. За пятьдесят лет панно потеряли свой первоначальный вид: выгорел цвет, на поверхности осыпалась крошка. Реставрационные работы стартовали в 2022 году: при поддержке администрации Нижнекамска было восстановлено панно «Хлеб-соль», воспевающее труд работников сельского хозяйства. При поддержке «Нижнекамскнефтехима» сейчас будет восстановлена вторая монументальная картина.