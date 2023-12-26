СИБУР восстановил историческое панно «Химия» в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

При поддержке нижнекамского предприятия СИБУРа восстановлено историческое панно в центре Нижнекамска, воспевающее труд работников химической и нефтехимической промышленности.

Обновленное панно расположено на фасаде пятиэтажного дома №24 по проспекту Строителей. Произведения монументального искусства были созданы в 1971 году нижнекамскими монументалистами Геннадием Капитовым, Василием Спириным и Александром Баровым.

В работах по восстановлению исторического наследия Нижнекамска художникам из Набережночелнинского отделения Союза художников России помогал автор эскизов панно — Геннадий Капитов. Живописцы совместно готовили обновленный эскиз и подбирали нужные оттенки.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мы воспроизвели природные цвета, которые использовал автор больше полувека назад. В качестве материала применяли кварцевый грунт и колерованную мраморную штукатурку. Часть плит — те, которые потрескались и скололись, — заменили на новые», — рассказал председатель отделения Союза художников России Ленар Ахметов.

В общей сложности работы по подготовке эскизов и восстановлению панно заняли около двух месяцев.

Панно «Химия» входит в экспозицию из четырех уникальных настенных картин, украсивших фасады домов №22, 24, 26 и 28 по проспекту Строителей. В 2022 году при поддержке администрации Нижнекамска было реконструировано панно «Хлеб-соль», воспевающее труд работников сельского хозяйства.