СИБУР во втором квартале начнет строительство катализаторной фабрики в Казани

Проект создания фабрики катализаторов для нефтехимии был представлен на Форуме будущих технологий. Начало строительства запланировано на второй квартал этого года. Новый инвестиционный проект СИБУРа позволит объединить разработку и выпуск этих спецкомпонентов на одной площадке.

Это производство станет первым в России и странах СНГ, выпускающим все типы катализаторов полимеризации, необходимых для получения наиболее востребованных синтетических материалов – полиэтилена и полипропилена. Общий объем выпускаемых катализаторов составит более 1 000 тонн в год, что позволит обеспечить технологическую независимость производства базовых полимеров в России, а также создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы. Объем производства полиэтилена и полипропилена в 2024 году в России и странах СНГ составил 7,9 млн тонн. С учетом уже реализуемых СИБУРом и другими компаниями инвестиционных проектов, к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое. К настоящему моменту полностью завершена разработка проектной документации для строительства первой линии – производства хромовых катализаторов.

Производство катализаторов будет расположено в непосредственной близости от флагманского научно-исследовательского центра СИБУРа, запуск которого планируется в 2026 году. Синергия с научной инфраструктурой и производственными компетенциями Казаньоргсинтеза позволит ускорить процесс исследований и разработок в области катализаторов и инновационных материалов, и эффективно масштабировать их от пробирки до промышленных мощностей. Вместе с Центром пилотирования технологий, запущенным в Тобольске и специализирующемся на испытаниях катализаторов и новых марок базовых полимеров, это обеспечит технологическую независимость всей цепочки их разработки и производства.

Катализаторы — это ключевой компонент в нефтехимической отрасли. Более 50% известных полимеров производят с использованием каталитических систем, что позволяет обеспечивать широкий марочный ассортимент полимеров для разных отраслей – транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, пищевая промышленность, товары народного потребления. На данный момент значительная часть катализаторов для производства базовых полимеров закупается в дружественных странах. Целью СИБУРа является до 2030 года локализация их производства по технологиям, разработанных ведущими научными организациями страны, в том числе МГУ и институтами РАН, в рамках государственных программ грантовой поддержки практико-ориентированных исследований, востребованных индустриальными партнерами.