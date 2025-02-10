СИБУР вложит в природоохранные мероприятия более 13 млрд рублей

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Сумма инвестиций СИБУРа в природоохранные мероприятия в Нижнекамске в рамках соглашения с РПН выросла почти в два раза, вложения превысят 13 млрд рублей. Изначально стоимость проектов составляла 6,8 млрд. рублей, год назад эта цифра выросла до 10 млрд рублей, сейчас достигнут новый порог. При этом компания продолжает реализацию проектов и выполняет все обязательства в рамках соглашения.

Документ о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором был подписан в 2022 году в рамках рабочего визита руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой. Соглашение закрепило программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Об этом на еженедельной планерке руководителей Нижнекамского муниципального района сообщил руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков. В соглашение входит проведение 9 экологических мероприятий. Из них 5 уже реализованы: проведены реконструкция полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима», рекультивация илонакопителей в районе села Борок, а также ряд экоинициатив на новом производстве гексена и олефиновом комплексе ЭП-600 – строительство факела закрытого типа, факельной системы с бездымным горением и установки обезвреживания жидких отходов.

Также на стадии реализации проекты по реконструкции биологических очистных сооружений (3-й этап), строительству локальных очистных сооружений с возвратом очищенных стоков в производстве на ЭП-600, замена горелочных устройств на печах заводов этилена и бутилового каучука, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, совершенствование системы мониторинга санитарно-защитных зон, строительство локальных очистных сооружений условно-чистой канализации.

Соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором рассчитано до 2026 года.