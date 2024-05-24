СИБУР вложит в «Корабельную рощу» 6 млрд рублей

Реконструкция санатория «Корабельная роща» под Нижнекамском обойдется СИБУРу в 6 млрд рублей. Работы на территории начнутся в ближайший месяц, новый комплекс откроется в 2027 году, сообщает источник «Татар-информа», знакомый с материалами рабочей встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором СИБУРа Михаила Карисалова.

Ранее стоимость проекта оценивалась от 2 до 4 млрд рублей. В процессе проработки, вероятно, компания пересмотрела бюджет в сторону расширения функционала, создания очень качественных условий и инфраструктуры для отдыха и оздоровления, добавил источник.

«Корабельная роща» была построена на берегу Камы, в пяти километрах от Нижнекамска в 1984 году. Объект реконструировали в 2005 году.