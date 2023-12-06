СИБУР вложит более двух миллиардов в модернизацию механического завода НКНХ

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

На месте 50-летнего комплекса-ветерана появится производство с самым современным компьютеризированным оборудованием.

После завершения проекта механический завод НКНХ станет одним из лучших в России.

Масштабный инвестиционный проект по созданию современного механического завода стартовал на нижнекамском предприятии СИБУРа. Общие инвестиции в проект могут составить несколько миллиардов рублей. Эта модернизация – продолжение запущенной в 2021 году трансформации процессов технического обслуживания и ремонтов предприятия.

Цель проекта – повысить защищенность и обеспечить бесперебойную работу предприятия за счет расширения возможностей по производству элементов для технологического оборудования «Нижнекамскнефтехима», обеспечить технологическую независимость и защищенность предприятия. От доступности комплектующих напрямую зависит возможность своевременно обеспечивать профилактику и ремонт других производств нефтегазохимического комплекса. «Нижнекамскнефтехим» входит в число крупнейших промышленных предприятий и налогоплательщиков Республики Татарстан, а от стабильности его работы зависят переработчики в целом ряде смежных отраслей.

Действующий механический завод «Нижнекамскнефтехима» начал свою работу еще в 1964 году. Один из крупнейших в республике, сегодня он занимает площадь около 40 тысяч кв. м, производство оснащено 970 станками, преимущественно аналоговыми. При этом завод должен обслуживать около 450 000 единиц оборудования «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

В ходе модернизации производства большая часть станков старого образца будет демонтирована. Им на смену придут 214 современных станков и стендов последнего поколения – многофункциональных, высокоточных, энергоэффективных, с высокой степенью автоматизации, программным управлением и максимальной цифровизацией.

Проект предусматривает внедрение автоматизированных систем учета, планирования, повышение культуры производства. Персонал пройдет программы повышения квалификации, в том числе для работы с цифровыми инструментами.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Цеха и мастерские нового ремонтно-механического завода нижнекамского предприятия СИБУРа смогут обеспечить потребности действующих и перспективных производств НКНХ. Также сейчас рассматривается синергия с другими предприятиями СИБУРа: «Казаньоргсинтезом», «ЗапСибНефтехимом» и «Томскнефтехимом».

Ранее похожий проект был реализован на другой площадке СИБУРа, в Тобольске. В развитие ремонтного производства «ЗапСибНефтехима» было вложено около 2 миллиардов рублей, модернизированы цеха, проведено техническое перевооружение. В результате показатель по чистому времени ремонтов на заводе с 49% уже увеличился до 62% и продолжает расти.

Новый механический завод «Нижнекамскнефтехима» по объему инвестиций и масштабам изменений превосходит проект в Тобольске. Первый этап его модернизации завершится уже в следующем году, полностью обновить комплекс предполагается до конца 2025 года.

Сергей Поникаров, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой машин и аппаратов химических производств КНИТУ-КХТИ:

«Основная задача ремонтного производства – обеспечение непрерывности производства предприятия и проведение ремонтных работ в восстановительный период. Необходимо также проводить текущий ремонт вышедших из строя и изношенных компонентов машин и оборудования. В противном случае либо производство остановится, либо продукция окажется некачественной, либо производительность предприятия упадет.

Ни одно нефтехимическое или химическое предприятие без модернизации в новой санкционной реальности не выживет. Раньше мы закупали оборудование и комплектующие за рубежом, теперь необходимость локализации собственного ремонтного производства – это вопрос жизни и смерти. Ремонтный завод «Нижнекамскнефтехима» сейчас самый крупный в Татарстане и в Европе, а может, и в России. Обновление таких масштабов потребует инвестиций в миллиарды рублей.

Немаловажно и то, что «Нижнекамскнефтехим» сохранит контроль за своим ремонтным производством. Опыт перевода таких предприятий на аутсорсинг показал, что это не всегда эффективно. Это может привести к необоснованному сокращению производства и персонала, что чревато нарушением главных задач ремонтного завода – обеспечение непрерывности производства. Внешние поставщики не смогут оперативно обеспечить предприятие качественными комплектующими.

Я не слышал о других проектах модернизации ремонтных производств в Татарстане, поэтому создание на базе «Нижнекамскнефтехима» ремонтного хаба Нижнекамского промышленного узла может оказаться очень востребованным».