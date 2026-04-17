СИБУР вложил 175 млн рублей в обновление очистных сооружений в Нижнекамске

В Нижнекамске завершился масштабный плановый ремонт на биологических очистных сооружениях (БОС) «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). Обновление систем очистки стоков повысит качество воды, поступающей в Каму, и позволит избежать попадания неприятных запахов в атмосферу города.

В ремонт оборудования компания вложила 175 млн рублей. Эти работы стали частью долгосрочной экологической программы модернизации БОС в Нижнекамске с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей.

В ходе ремонта на узле механической очистки обновили первичный отстойник и две песколовки. На этапе биологической очистки отремонтировали 4 из 12 аэротенков – резервуаров, где стоки перерабатываются с помощью бактерий. В дальнейшем планируется модернизировать еще 8 таких сооружений.

Для улучшения качества воздуха заменили систему фильтрации на четырех биофильтрах, где бактерии нейтрализуют неприятные запахи. По данным компании, уровень очистки воздуха достигает 96%, что позволило ликвидировать запахи в Нижнекамске.

«Проведенный ремонт обеспечит стабильность всей системы очистки стоков «Нижнекамскнефтехима» и внесет существенный вклад в поддержание уникального био и экобаланса Камы», – заявил руководитель по экологии предприятия Олег Гришаков.

БОС «Нижнекамскнефтехим» очищают около 20% городских и 80% сточных вод промышленной зоны. Это единственное предприятие в Татарстане, где биологические очистные сооружения принимают как промышленные, так и коммунальные стоки.

Работы проводились без остановки производственного цикла – это позволило сохранить бесперебойную очистку воды. За пять месяцев специалисты обновили ключевые этапы системы – от механической очистки до узлов нейтрализации запахов.

«Модернизация является важной частью долгосрочной экологической программы СИБУРа по реконструкции биологических очистных сооружений в Нижнекамске. Она включает 36 мероприятий, в том числе мы внедряем технологии доочистки и обеззараживания воды, а также автоматизируем систему контроля и анализа ее качества. Это даст возможность вести очистку воды в нашем городе в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами и в реальном времени передавать данные о ее состоянии в Росприроднадзор», – отметил начальник производства очистки промышленных сточных вод предприятия Михаил Романов.

Напомним, первые два этапа модернизации БОС прошли в 2016–2019 годах. Тогда обновили механическую очистку хозяйственно-бытовых стоков и систему очистки воздуха, а также реконструировали очистку сточных вод промышленного узла. По итогам этих работ уровень очистки воздуха достиг 96%, что позволило решить проблему неприятных запахов.

Сейчас завершается третий этап реконструкции стоимостью 3,5 млрд рублей – его готовность оценивается в 98%. Он включает модернизацию узла доочистки и обеззараживания стоков – финальной стадии перед сбросом в Каму.

Вместо старой фильтровальной станции построена новая с современным оборудованием. В частности, использование тканевых дисковых фильтров позволит повысить эффективность задержания взвешенных веществ на 30%. Также вместо хлора для обеззараживания будут применять ультрафиолет.

Система станет полностью автоматизированной: датчики будут контролировать давление, температуру, уровень жидкости и состав сточных вод, а поточные анализаторы – передавать данные в Росприроднадзор каждые четыре часа.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»