СИБУР вдвое увеличил долю поставщиков из Татарстана в общем объеме закупок

С 2024 года общий объем закупок СИБУРа у контрагентов из Республики Татарстан составил 120 млрд рублей. Доля поставщиков из республики за этот период выросла с 9,2% до 18,5% в денежном выражении. Эти данные отражают результат системного взаимодействия компании с Республикой Татарстан и ее предприятиями.

СИБУР последовательно наращивает присутствие республиканских компаний в собственной цепочке поставок для Казаньоргсинтеза и Нижнекамскнефтехима. В 2024 году победителями закупочных процедур стали 215 компаний из Республики Татарстан, в 2025-м — уже 228.

В структуре закупок 2024-2026 годов у контрагентов из Татарстана оборудование и материалы занимают 9,3 млрд рублей, химическая продукция — 27,4 млрд рублей, услуги — 83,4 млрд рублей.

Крупнейшим заказчиком среди предприятий СИБУРа для региона является «Нижнекамскнефтехим»: объем закупок составил 57,9 млрд рублей, победителями стали 242 компании из Татарстана — 12,5% от общего объема закупок предприятия.

Объем закупок «Казаньоргсинтеза» составил 21,4 млрд рублей, победителями стали 188 компаний — 12,4% от совокупного объема. Другие предприятия СИБУРа закупили услуги, оборудование, материалы и продукцию на 40,5 млрд рублей, победителями стали 193 компании — 5,08% от общего объема закупок.

«Бизнес Татарстана вовлечен в наши проекты не только внутри республики, но и во всех других регионах присутствия СИБУРа. Развитие сотрудничества происходит как в традиционных сферах, так и в критически важных сегодня: импортозамещение оборудования, малотоннажная химия, IT-решения, — что работает на повышение устойчивости и технологической независимости нашей отрасли, — отметил директор по обеспечению производства СИБУРа Михаил Кирьянов. — Мы заинтересованы в расширении пула надежных партнеров, готовых обеспечивать нас продукцией, услугами и материалами в соответствии с высокими стандартами качества».