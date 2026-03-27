СИБУР увеличил расходы на зарплаты в Татарстане в 2025 году на 16%

Расходы на оплату труда сотрудников предприятий СИБУРа в Казани и Нижнекамске по итогам 2025 года достигли 26,8 млрд рублей. По данным опубликованной сегодня отчетности компаний по РСБУ, это на 15,7% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 23,2 млрд рублей.

Наибольший объем затрат традиционно пришелся на «Нижнекамскнефтехим»: здесь расходы выросли на 2,7 млрд рублей или на 17,6% – до 18,1 млрд рублей. На «Казаньоргсинтезе» они увеличились на 937 млн рублей или на 12,1% – до 8,7 млрд рублей.

Отчисления на социальные нужды по итогам прошлого года составили 8,2 млрд рублей, прибавив 1,1 млрд рублей или 15,6% к уровню 2024 года. Основной вклад в рост обеспечил «Нижнекамскнефтехим», где выплаты увеличились с 4,6 до 5,5 млрд рублей (рост на 18%). На «Казаньоргсинтезе» показатель вырос с 2,4 до 2,7 млрд рублей (рост на 11%).

Заметно увеличились и вложения в обучение персонала: расходы почти удвоились – с 47,6 до 93,6 млн рублей. На «Нижнекамскнефтехиме» они составили 54,7 млн рублей (рост в 1,8 раза), на «Казаньоргсинтезе» – 38,9 млн рублей (сумма выросла в 2,3 раза).

Ранее предприятия СИБУРа в Татарстане отчитались о рекордных производственных результатах. Совокупный выпуск товарной продукции в 2025 году достиг 4,1 млн тонн, увеличившись на 14% к 2024 году, когда было произведено 3,6 млн тонн.

В том числе «Нижнекамскнефтехим» нарастил производство до 3 млн тонн против 2,6 млн тонн годом ранее (рост более чем на 15%). «Казаньоргсинтез» увеличил выпуск до 1,1 млн тонн с 1 млн тонн (увеличение на 10%).

Драйверами стали запуск нового этиленового комплекса ЭП-600 мощностью 600 тыс. тонн в год, а также повышение производительности труда и общей эффективности производств.

Ранее сообщалось, что инвестиции СИБУРа в развитие производственных мощностей на предприятиях в Казани и Нижнекамске по итогам прошлого года составили 148 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В целом с конца 2021 года СИБУР вложил в реализацию проектов в Татарстане около 350 млрд рублей.

В прошлом году на предприятиях создали 750 новых рабочих мест, к 2028 году в республике планируется сформировать до 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.