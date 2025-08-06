СИБУР установил в Нижнекамске седьмой экопост для контроля атмосферного воздуха

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На нижнекамском предприятии СИБУРа запустили крупнейшую в Татарстане систему экологического мониторинга. Седьмой стационарный пост установили на границе санитарно-защитной зоны в поселке Прости. Еще пять стационарных лабораторий работают на территории предприятия, шестой пост анализирует данные атмосферного воздуха на проспекте Вахитова в Нижнекамске.

«Всего на территории республики работает 12 станций мониторинга атмосферного воздуха. Здесь, конечно, лидер у нас "Нижнекамскнефтехим". НКНХ одним из первых, еще в 2017 году, заключил соглашение с Министерством экологии о взаимной передаче данных с постов экомониторинга атмосферного воздуха. Мы получаем в общую систему данные с 5 постов предприятия и уже проработали вопрос о получении данных с новых станций. Мы так же коллегам передаем наш мониторинг. Точки мониторинга тоже выбраны неслучайно, во взаимодействии с Министерством экологии», – рассказала замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Ранее качество воздуха в селе Прости и на проспекте Вахитова в Нижнекамске проверяли по графику с помощью передвижной лаборатории. Теперь в этих точках запустили круглосуточный мониторинг. Новый стационарный пост будет в режиме реального времени отслеживать состояние воздуха по 19 показателям. Информация обновляется каждые 20 минут и поступает в систему экомониторинга «Нижнекамскнефтехима» и Министерства экологии Татарстана.

Ознакомиться с результатами может любой желающий – данные публикуются на официальном сайте предприятия и регулярно обновляются. Оборудование поста – сертифицированные газоанализаторы, прошедшие независимую экспертизу. Они получили положительное заключение Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

«Мы сами инициировали работу по усилению экологического контроля на границах санитарно-защитной зоны с населенными пунктами. Установили две дополнительные лаборатории и получили самую масштабную и современную в республике сеть автоматизированных постов экомониторинга атмосферного воздуха. Так вместе с министерство экологии и жителями мы в режиме реального времени будем отслеживать экологическую ситуацию в Нижнекамске и в ближайших населенных пунктах», – отметил гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

По итогам второго квартала 2025 года «Нижнекамскнефтехим» провел 661,3 тыс. исследований. Превышение норм состояния атмосферного воздуха на территории предприятия и границе санитарно-защитной зоны не зафиксировали.

Нижнекамское предприятие СИБУР одним из первых в Татарстане получило комплексное экологическое разрешение, подтверждающее безопасность четырех объектов I категории. Предприятие инвестирует свыше 13,6 млрд рублей в экологические проекты – рекультивацию, модернизацию очистных сооружений и строительство новых систем на комплексе ЭП-600.

За пять лет объем отходов на полигоне снизился на 70%, сократилось потребление речной воды. В Каму выпустили 600 тыс. мальков стерляди, в рамках проекта «Зеленая формула» высадили 800 тыс. деревьев.