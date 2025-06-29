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Общество 29 июня 2025 17:58

СИБУР установил на площадке VK Fest аэростат

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СИБУР установил на площадке VK Fest аэростат

Гигантский воздушный шар парит над столицей Татарстана на фестивале VK Fest возле Центра семьи «Казан».

Аэростат, украшенный портретом родоначальника русской химии Дмитрия Ивановича Менделеева, стал одним из центральных объектов опен-эйра. Именно ему принадлежит революционная для своего времени идея превращения нефти из простого топлива в основу отдельной отрасли – нефтехимии.

Для СИБУРа Дмитрий Менделеев – это особенная фигура. В прошлом году исполнилось 190 лет со дня его рождения. Компания активно рассказывает о вкладе ученого в отечественную науку, промышленность и экономику.

Яркий и заметный издалека воздушный шар привлекает внимание горожан и гостей фестиваля. Многие подходят поближе и делают фото на его фоне.

Этот аэростат – подарок компании гостям первого в Казани VK Fest, который продлится до позднего вечера. Воздушный шар стал символом объединения науки, индустрии и праздника. Режим работы точки – с 15:30 до 22:30.

СИБУР является официальным партнером VK Fest. К своему 30-летию компания запустила несколько активностей на территории опен-эйра. А за прохождение всех зон дарят более 2 тыс. фирменных призов.

#сибур
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