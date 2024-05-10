СИБУР третий год подряд выступил экологическим партнером Казанского марафона

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Компания СИБУР выступает экологическим партнером десятого юбилейного Казанского марафона, который пройдет 11 и 12 мая в Казани. СИБУР окажет организаторам поддержку в минимизации экологического следа крупнейшего бегового события Татарстана. Вся питьевая вода на марафоне будет представлена в упаковке из переработанного пластика, а на территории будет организована инфраструктура для раздельного сбора отходов. Собранный пластик отправится на переработку и будет использован для создания гранулы Vivilen, с добавлением переработанного пластика, из которой можно произвести новую экологичную упаковку.

В составе обновленной бутылки для воды производителя Fizzberry — до 25% переработанного пластика. СИБУР разместит по всей дистанции Марафона специальные длинные контейнеры для пластика. Это сделано для удобства спортсменов: пластиковую бутылку от воды можно выбросить прямо на бегу, не отвлекаясь от дистанции. Таким образом, каждый участник марафона сможет включиться в цикл переработки и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Впервые в стартовом наборе для бегунов будут предложены шампуни и гели для душа во флаконах из Vivilen. Победителям дистанций марафона СИБУР подарит лимитированные очки от бренда Brevno, изготовленные из переработанного пластика.

Фан-зона СИБУРа станет одним из мест притяжения гостей события: все желающие смогут посетить шатер, узнать о цикле переработки пластика, сделать памятные кадры в интерактивной фотозоне Vivilen и поучаствовать в розыгрыше фитнес-браслетов и других призов. Гости смогут проверить свои знания о сортировке отходов, сыграв в уникальную игру Экобросок мячами из переработанного пластика от компании СИБУР, Единой Лиги ВТБ и российского бренда Jögel.

В фан-зоне откроется мастерская ресайклинга: у каждого желающего появится возможность изготовить памятный брелок с помощью специального велошредера. Для этого достаточно сдать пластиковые крышки и, покрутив педали, переработать их в специальный расплав для неповторимого сувенира. Также будет организована развлекательная зона для детей, где можно сыграть в известные настольные игры — будут использованы фигурки и детали, изготовленные из пластиковых крышечек от бутылок.

В лаунж-зоне СИБУРа будет представлена дизайнерская мебель из переработанного пластика от студии Eburet. Для производства этой мебели используются отходы полистирола — популярного материала для производства одноразовой пластиковой посуды, приборов и упаковки для кондитерских изделий. Таким образом, бывшие пластиковые отходы обретают вторую жизнь в стильных и экологичных предметах мебели.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Партнер СИБУРа, региональный оператор УК «ПЖКХ» (входит в группу компаний «РТ-Инвест»), обеспечит массовое спортивное мероприятие баками для раздельного сбора отходов на всех территориях соревнований. Пластиковые бутылки, вместе с собранным пластиком из контейнеров на трассе марафона и в фан-зоне, будут переработаны компанией «РТ-Инвест Ресайклинг» во флексу и далее использованы для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа «ПОЛИЭФ» в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для воды или флаконы для отельной косметики. Подробнее — на сайте https://vivilen.sibur.ru/. С 2022 года СИБУР реализовал с более чем 25 компаниями-партнерами инициативы по переходу их производств на продукцию Vivilen.

Вадим Янгиров, директор и идейный вдохновитель Казанского марафона: «Мы рады, что СИБУР третий год подряд выступает нашим экологическим партнером. Несколько лет назад Казанский марафон стал первым в России беговым событием, где спортсменам предлагается исключительно вода в пластиковых бутылках взамен одноразовых стаканчиков. Такое решение более экологично: использованные бутылки можно эффективно переработать благодаря удобной инфраструктуре для сбора пластика на марафоне. Совместно с компанией СИБУР мы стараемся использовать весь накопленный опыт, чтобы провести Казанский марафон по самым высоким экологическим стандартам».

Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию СИБУРа: «Казанский марафон празднует десятилетие в этом году. Для нас ценно вновь выступать экологическим партнером одного из крупнейших любительских спортивных событий Татарстана. Поддержка и экологизация спортивных мероприятий — важное направление деятельности СИБУРа в области устойчивого развития. В рамках партнерства с Казанским марафоном мы показываем на практике, как работает экономика замкнутого цикла. Собранный в дни проведения марафона пластик превратится во вторичный материальный ресурс — станет сырьем для производства гранулы Vivilen, из которой, в свою очередь, будет изготовлена новая упаковка для напитков».

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