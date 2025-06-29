СИБУР разыгрывает более 2 тыс. призов на VK Fest

Первый в Казани VK Fest стартовал на площадке у «Чаши». СИБУР как официальный партнер масштабного опен-эйра приготовил для гостей фестиваля 2 тыс. подарков.

Компания к своему 30-летию запустила на площадке VK Fest почти два десятка зон с разными активностями. Для получения фирменных призов нужно побывать в семи зонах, чтобы промоутеры оставили отметку на браслетах посетителей.

Автомат с шариками – это зона активностей, которая особенно понравится детям и подросткам. Внутри каждого шарика – записка с названием подарка. Время работы точки – с 15:30 до 22:30.

«Все супер, очень понравилось! Жаль, конечно, что не выиграли сумку, но голубые леденцы тоже классные», – рассказала «Татар-информу» Алина Якушева из Казани, попытавшая удачу в автомате. Ее молодой человек тоже выиграл – фирменный стикерпак.

Предсказание – это интерактивный стенд, который с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет посетителям сделать выбор. Дети и взрослые могут задать интересующий их вопрос и получить ответ, заглянуть в будущее и получить прогноз. Время работы точки – с 15:30 до 21:30.

Велошредер – это что-то среднее между велотренажером и шредером. Посетители могут крутить педали, сжигать калории и одновременно помогать природе. С помощью экологичного инструмента перемалываются пластиковые крышечки, из которых потом сделают стильные брелоки и подарят участникам этой активности. Велошредер уже прижился на предприятиях СИБУРа, а сегодня у гостей VK Fest появится возможность «прокатиться» на нем и помочь природе. Время работы точки – с 15:30 до 21:30.

Кинозал – это комфортная зона под открытым небом, где можно на большом экране посмотреть фильмы. Это классная возможность больше узнать о полимерах, пластике в искусстве, научных направлениях и о самом партнере фестиваля. Время работы точки – с 15:30 до 19:30 и с 20:30 до 22:30.

Стол ручных игр – это место, которое понравится любителям «настолок». Здесь одни с удовольствием собирают конструктор, а другие плетут браслеты и стильные обвесы на сумки из полимерных разноцветных бусин. Время работы точки – с 16:30 до 20:30.

«На браслет немного времени ушло. Я сделала своему молодому человеку, а он мне», – рассказала Ольга Петрова из Казани.

Общаясь с «Татар-информом», девушка уже проставила несколько отметок на браслете, но сообщила, что участвует в активностях не ради призов, а для развлечения. Самым желанным из возможных призов Ольга Петрова назвала сумку-шопер.

Фотозона с ИИ поможет гостям фестиваля получить креативные снимки, чтобы первый в Казани VK Fest остался в памяти. Время работы точки – с 17:30 до 19:30 и с 20:30 до 21:30.

Аромастанция «Библиотека запахов» – это место, где можно послушать аромат Казани, Сабантуя, Волжской тропы. Коллекцию городских парфюмов можно протестировать и взять с собой. Время работы точки – с 18:30 до 20:30.

За прохождение вышеуказанных зон партнер фестиваля приготовил более 2 тыс. брендированных подарков. Среди них – ВИП-дождевик, пластиковые вееры, экологичные сумки-шоперы, power-bank с юбилейным лого, шейный платок, чтобы защищал от ветра в это прохладное лето, а для детей – переводные тату и стикерпаки. Подарки выдают на стойке в бренд-зоне.