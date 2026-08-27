СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана

За последние пять лет СИБУР направил более 35 млрд рублей на исследования и разработки. Компания выстроила полный цикл создания и внедрения новых технологий – от лабораторных исследований до промышленного выпуска продукции. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме сообщил генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

Он представил системный подход компании к взаимодействию науки и промышленности. Ключевым звеном этой модели стал центр «СИБУР Инновации», который обеспечивает переход научных разработок к их применению в реальном секторе экономики. По данным рейтинга агентства АК&M за 2025 год, СИБУР стал лидером по уровню научно-технического развития.

Научная инфраструктура компании объединяет десять исследовательских центров, в которых работают более 600 сотрудников. СИБУР располагает свыше 400 действующими патентами. Для ключевых отраслей экономики разработано более 800 марок продукции.

Разработки компании уже применяют предприятия Татарстана. Для производств республики создали 65 решений в области автомобилестроения, медицины, бытовой техники, шинной промышленности, строительства и сельского хозяйства. Всего в 2025 году СИБУР разработал более 146 продуктовых решений для различных отраслей экономики.

Собственные технологии компании легли в основу ряда крупных промышленных проектов. Один из них – производство гексена мощностью 50 тыс. тонн в год, запущенное в Нижнекамске. Этот компонент позволяет получать полиэтилен с заданными свойствами.

Объем выпуска гексена позволяет обеспечить производство более 3,3 млн тонн полиэтилена. По данным СИБУРа, предприятие полностью покрывает потребности России и стран СНГ, а также создает возможности для экспорта. В компании заявили, что разработанная технология эффективнее доступных аналогов, а качество продукции превосходит мировые отраслевые показатели.

При реализации проекта технологию масштабировали от пилотной установки до промышленного производства, увеличив ее мощность в 180 раз. Разработка защищена 17 изобретениями и 128 патентами в России и за рубежом.

Еще одним реализованным проектом стало производство н-бутиллития, созданное по собственной технологии. Оно стало единственным подобным производством в России и СНГ. Н-бутиллитий необходим для выпуска синтетических каучуков. Разработка также может найти применение в фармацевтике и агропромышленном комплексе.

Кроме того, СИБУР создает в Татарстане крупнейшее в России и СНГ производство полиолефиновых катализаторов. Запуск первой линии фабрики запланирован на 2027 год. Предприятие должно полностью обеспечить потребности российской полимерной отрасли в таких катализаторах и сформировать возможности для их экспорта.

Полиолефиновые катализаторы позволяют управлять свойствами готовой продукции и повышать эффективность производства. Технологии для нового предприятия разработали совместно с Московским государственным университетом и институтами Российской академии наук.

Совместные исследования в этой области направлены на обеспечение технологической независимости полимерной отрасли. Ожидается, что к 2030 году общий объем производства полимеров превысит 10 млн тонн в год. Параллельно ученые разрабатывают гетерогенные катализаторы, чтобы полностью локализовать в России ключевые компоненты для нефтехимических процессов.

Взаимодействие науки и промышленности компания выстраивает через комплексные проекты с вузами и исследовательскими институтами. Для реализации разработок СИБУР также использует инструменты Министерства науки и высшего образования России.

«Научные разработки – это прежде всего результат партнерства. Мы активно используем инструменты Министерства науки и высшего образования России и совместно с вузами и институтами Российской академии наук создаем новые технологические решения. Один из примеров такой работы – участие СИБУРа в реализации программы „Госзадание 2.0“. Сейчас идет уже третья волна программы, и мы видим большой потенциал в этом механизме. Будем и дальше развивать это направление вместе с нашими научными партнерами», – отметил генеральный директор научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа