СИБУР расширяет сотрудничество с КНИТУ: стартовала новая магистерская программа

СИБУР продолжает укреплять стратегическое партнерство с научными центрами Татарстана, развивая совместные образовательные проекты. В 2025 году в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) начался набор на новую магистерскую программу «Масштабирование технологий». Она стала третьей совместной инициативой в рамках передовой инженерной школы «ПромХимТех».

Программа ориентирована на подготовку специалистов, способных масштабировать технологические процессы нефтегазохимии с применением современных цифровых инструментов. В числе ключевых направлений – использование систем больших данных («озеро данных»), цифровых двойников промышленных объектов, а также технологий искусственного интеллекта для проактивного управления процессами.

Магистрантам предоставляется возможность практико-ориентированного обучения: каждый студент закрепляется за наставником из числа опытных сотрудников СИБУРа, а также получает индивидуальный план развития.

По словам старшего менеджера дирекции «Технология» подразделения «СИБУР Инновации» Данилы Кудина, в России наблюдается дефицит специалистов, обладающих компетенциями в области масштабирования технологий «с нуля». В вузах страны отсутствуют программы подготовки выпускников по этому профилю.

Новая магистратура позволит студентам освоить полный спектр инструментов и подходов, необходимых для работы с технологическими процессами на всех стадиях разработки, а также изучить методы оценки экономической эффективности новых решений.

Год назад КНИТУ и СИБУР запустили программу по полиолефинам, включающую курсы по синтезу, переработке и практическую подготовку в специализированных лабораториях. Кроме того, уже третий набор студентов проходит обучение по программе «Системная инженерия, цифровизация и управление в химической технологии и промышленности». Она позволяет будущим инженерам осваивать методы математического моделирования и проектировать оптимальные промышленные процессы.

Директор инженерной школы «ПромХимТех» КНИТУ Руслан Палей подчеркнул, что в России нет аналогов трех совместных программ, реализуемых с СИБУРом. Выпускники получат возможность трудоустройства в компании, включая подразделения «СИБУР ПолиЛаб» и «СИБУР Инновации», запуск которого запланирован на конец 2026 года.

СИБУР активно развивает направление исследований и разработок, интегрируя академическую науку и промышленный опыт. Это формирует базу для технологического лидерства российской нефтехимии.

Передовые инженерные школы (ПИШ) – федеральный проект Министерства науки и высшего образования России, направленный на подготовку нового поколения инженеров для обеспечения технологического суверенитета страны.

СИБУР и КНИТУ связывает многолетнее сотрудничество. В 2022 году университет стал официальным вузом-партнером компании. Студенты получили доступ к тренажерным комплексам, корпоративным образовательным программам и вебинарам с ведущими учеными.

В 2023 году на базе лицея КНИТУ открылся первый в Казани «СИБУР-класс», оснащенный современным лабораторным оборудованием. В 2024 году стартовала магистратура по созданию инновационных синтетических материалов, для которой СИБУР оборудовал четыре специализированные лаборатории с более чем 50 единицами техники.