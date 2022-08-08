СИБУР проведет образовательные интенсивы для нижнекамских учителей

20 августа нижнекамские учителя математики, физики и химии смогут принять участие в образовательных интенсивах «STEAM школы» — проекта программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Проведут занятия известные российские педагоги-практики в лицее №37.

Специалисты поделятся с педагогами научными знаниями и собственным опытом практической деятельности в области инновационных образовательных практик. Так, клинический психолог, член Европейской ассоциации и Санкт-Петербургского общества транзактного анализа Марина Арапиди проведет лекцию о правилах эффективного общения, на которой расскажет о том, как наладить и сохранить диалог с коллегами и поделится пошаговой инструкцией по выстраиванию коммуникаций с учениками.

Учитель физики, почетный работник общего образования РФ Юрий Бобринев расскажет о том, как создать в школе профильный инженерно-технический класс, как и зачем внедрять проектную деятельность в школе и мотивировать учеников участвовать в городских конференциях.

Руководитель кафедры математики московского инновационного образовательного учреждения «Хорошкола» Иван Меньшиков остановится на теме формирования универсальных компетенций на уроках математики. В этом предмете непросто найти место для развития навыков XXI века. Программа обучения очень насыщена, а оценка качества работы учителей обычно основана на результатах ОГЭ и ЕГЭ. На лекции учителя узнают, можно ли формировать у учеников гибкие навыки, не жертвуя результатами по программе предмета, какие инструменты для этого есть у учителей, а какие — у администрации школы и другое.

Во второй половине дня участников ждут предметные сессии по математике, физике и химии. В это время можно будет послушать спикеров и опробовать приобретенные знания. Так, например, кандидат химических наук, автор школьных учебников по химии, разработчик набора «Юный химик» и национальный представитель России в комитете по химическому образованию ИЮПАК Денис Жилин вместе с учителями проведет эксперименты, раскрывающие важнейшие свойства полимеров и показывающие различие между ними. Педагоги освоят базовые методы обработки пластмасс — литье, штамповку, сварку, а также разложат полимеры на мономеры и обратно.

Еще один практикум будет посвящен диаграммам Пурбе, которые недавно включили в примерную образовательную программу по химии для профильного уровня. Это мощнейший инструмент сжатия информации о свойствах химических элементов и второй по значимости после таблицы Менделеева.

На стендовой сессии будут представлены материалы и пособия, которые используются в современных образовательных практиках. Участники увидят и попробуют инженерные движущиеся устройства от инженерного клуба «Геккон», различные головоломки, коллекцию моделей правильных и полуправильных многогранников и их звездчатых форм, действующую модель балансирующего робота — основы интеллектуальной системы сигвея, электронные световые («песочные») часы и многие другие разработки.

«Подход, который педагоги изучают на занятиях «STEAM школы», помогает их ученикам осваивать навыки важные для профессионала будущего — умение посмотреть на задачу комплексно, использовать в ее решении знания из разных дисциплин, умение мыслить гибко и творчески. Это знания, которые отвечают запросам современного рынка труда и повышают конкурентоспособность будущих выпускников», – рассказал представитель СИБУРа. По его словам, для организаторов важно, что наставниками в проекте выступают эксперты из инновационных школ Москвы, где эти методики уже действуют и приносят результаты.

«Педагоги из нашего города могут не только познакомиться с теорией и освоить ее на практике, но и обсудить детали внедрения, перенять опыт коллег», — добавил он.

Ожидается, что в мастер-классах и лекциях примут участие около 150 учителей Нижнекамска.

Отметим, что проект «STEAM школа» реализуется третий год в городах присутствия СИБУРа. Задача инициативы – познакомить школьных учителей с передовыми методиками обучения, повысить уровень преподавательских навыков и умений, а также адаптировать стандартные образовательные программы для школьников к запросам современного рынка труда и быстро растущему уровню развития технологий.

«Учитель, как и любой профессионал, должен постоянно развивать свои педагогические навыки, повышать квалификацию. И это не только требование образовательной системы. Мы живем в эпоху стремительных изменений, роста уровня технологий. Те, знания, которые были актуальны еще вчера, сегодня требуют определенной «перепрошивки». Как и в целом, подходы в работе с детьми и молодежью. Мы благодарны СИБУРу за проекты, которые помогают педагогическому сообществу оставаться на волне передовых образовательных практик и соответствуют нашему общегородскому тренду», – подчеркнул начальник управления образования Исполкома Нижнекамского муниципального района РТ Айдар Гарифуллин.

Для справки:

Поддержка и развитие образования и науки, популяризация науки — одно из важнейших направлений деятельности СИБУРа, осуществляемой в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Каждый год в образовательных программах компании участвуют десятки учебных заведений и научных организаций в городах ее присутствия. СИБУР не раз выступал партнером Всероссийской конференции учителей химии, Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, Всероссийского Менделеевского конкурса студентов-химиков.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности Компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.