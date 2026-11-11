СИБУР признали одним из лучших работодателей России по версии РБК и Forbes

СИБУР вошел в число лучших работодателей России по итогам рейтингов РБК и Forbes за 2026 год. Компания оказалась в высшей группе рейтинга РБК, а также получила две платиновые и одну золотую оценку в исследовании Forbes.

В рейтинге РБК в этом году участвовала 361 компания с общей численностью сотрудников более 5 млн человек. Работодателей оценивали по более чем 40 показателям, включая условия труда, зарплаты, возможности карьерного роста, социальную ответственность и деловую репутацию. Также учитывалось мнение сотрудников – в анонимном опросе приняли участие 124 тыс. человек.

В рейтинге Forbes СИБУР второй год подряд получил две платиновые и одну золотую оценку по трем направлениям: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». В итоговой классификации компания вошла в золотую группу лучших работодателей страны. Всего в исследовании участвовали 222 компании.

Как отметил управляющий директор по организационному развитию СИБУРа Данил Рассказов, компания ежегодно расширяет программы поддержки сотрудников и их семей, вкладывает средства в их здоровье, профессиональное развитие и повышение качества жизни. СИБУР также развивает систему наставничества, создает возможности для карьерного роста, поддерживает образовательные учреждения и реализует социальные и инфраструктурные проекты в городах присутствия.

В этом году компания внедрила корпоративный стандарт поддержки демографии, предусматривающий широкий перечень льгот для поддержки материнства. Особое внимание уделяется не только физическому, но и психологическому благополучию сотрудников. Так, число центров психологической поддержки увеличилось с 16 до 40, а охват сотрудников такими программами вырос почти втрое.

«Для нас важно создавать для сотрудников условия, в которых они могут не только реализовывать свой потенциал и быть частью масштабных проектов, но также чувствовать защищенность и стабильность», – подчеркнул Рассказов.

По его словам, признание независимых рейтингов подтверждает значимость подхода компании, при котором забота о сотрудниках становится основой ее долгосрочного развития.

Высокие оценки компания получила и в молодежных рейтингах. СИБУР признали лучшей нефтехимической и химической компанией по версии Best Company Award от Changellenge, а также включили в золотую группу рейтинга Forbes для молодежи.

В Татарстане одним из примеров реализации корпоративных программ стал «Казаньоргсинтез». В 2026 году предприятие второй год подряд победило в конкурсе «Работодатели Казани: выбор молодежи» в номинации «Крупный бизнес».

За последние два года бюджет социального пакета на «Казаньоргсинтезе» вырос на 23%. Благодаря открытию Центра здоровья и комнат психологической разгрузки средняя продолжительность болезни у сотрудников за три года сократилась вдвое. Кроме того, в профсоюзе предприятия состоят более 4 тыс. человек.

Ранее СИБУР дважды занимал первое место в рейтинге работодателей HeadHunter – в 2016 и 2017 годах, а в 2025 году вошел в пятерку лучших.

Фото предоставлено пресс-службой казанского предприятия СИБУРа