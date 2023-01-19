СИБУР приобрел у предприятий Татарстана в 2022 году продукции на 16,7 млрд рублей

Объем закупок СИБУРа у предприятий Татарстана в 2022 году составил 16,7 млрд рублей, сообщил член правления ООО «СИБУР» Павел Ляхович на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ.

«По итогам года объем закупок, которые произвела компания у предприятий и предпринимательского сообщества Татарстана, составил 16,7 млрд рублей. При этом я уверен, что этот потенциал может быть еще больше», — отметил Ляхович.

По его словам, в Татарстане сейчас производится около четверти от всего объема полимеров в России. По оценке, по итогам 2022 года в республике будет выпущено около 1,6 млн тонн полимеров, здесь же перерабатывается 706 тыс. тонн продукции. Потенциал для развития переработки — еще более 120 тыс. тонн в год.

Фото: пресс-служба АИР РТ

«Огромные возможности связаны с импортозамещением. В 2022 году мы вместе с переработчиками из Татарстана создали более 10 новых видов продукции, которая раньше импортировалась. Это и полипропилен для реторт-упаковок, и полипропилен для гофротруб и полиэтилен для термослоя для упаковок чипсов. Это все сделано здесь», — сказал топ-менеджер.

Председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов заметил, что в целом в Татарстане перерабатывается более 30% производимых полимеров. «Нигде в регионах даже близко такого уровня нет. Это, конечно, заслуга предпринимательского сообщества и властей региона», — подчеркнул он.

Карисалов призвал предпринимателей использовать возможности холдинга для выхода «за рамки региона», в том числе через зарубежные представительства, включая офисы в Турции, Китае и Индии.

Член правления СИБУра Дарья Борисова в свою очередь сказала, что Татарстан — приоритетный для компании регион с точки зрения инвестиций. До 2028 года холдинг планирует вложить не менее 285 млрд рублей в проекты в республике. В том числе будет построен этиленовый комплекс ЭП-600 и планируется создать индустриальный парк вместе с особой экономической зоной «Алабуга».

«На рынок будет выходить большее количество полимерной продукции и будет большой спрос на локализацию дальнейшей переработки. И это не обязательно должны быть продукты, производимые в Татарстане. Как пример — недавно запущено производство малеинового ангидрида в Тобольске, и мы сейчас с республикой разрабатываем пакет мер поддержки для организации центра переработки малеинового ангидрида в Татарстане. Это продукт, имеющий широкий спектр различных применений», — пояснила Борисова.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Генеральный директор «СИБУР РТ» Алексей Никифоров также сообщил, что СИБУР — это один из крупнейших налогоплательщиков в республике. «По итогам 2022 года налоговые отчисления СИБУРа в регион составят порядка 20 млрд рублей», — уточнил он.

Кроме того, предприятия холдинга передают некоторые функции на аутсорсинг, например, по транспортному обслуживанию и организации питания работников. В результате появляются новые компании, рабочие места и дополнительные налоговые отчисления.

Глава «СИБУР РТ» отметил, что холдинг дополнительно направляет деньги на благотворительность и социальные проекты. Например, поддержка спорта, в том числе футбольного клуба «Рубин», обошлась в прошлом году в 4 млрд рублей. Вложения в экологические проекты составили 6,8 млрд рублей, компания направила более 1 млрд рублей в сферу образования: школы, вузы и детские лагеря.

«Развитие социальной среды, экологии, поддержка местного бизнес-сообщества, с нашей точки зрения, — это три ключевых аспекта на которые должен обращать внимание любой инвестор региона», — заключил Алексей Никифоров.