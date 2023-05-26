СИБУР приглашает жителей Татарстана на празднование Дня химика

К профессиональному празднику — Дню химика компания СИБУР запускает ряд инициатив и приглашает жителей Татарстана принять участие в торжественных мероприятиях.

В Нижнекамске 27 мая пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню химика. В парке Нефтехимиков с 14.00 жителей города ждут развлекательные мероприятия, выступления творческих коллективов НКНХ и приглашенных артистов, экологические викторины с призами, научные шоу и мастер-классы. Хедлайнером праздника станет певец Элвин Грей. Завершением вечера станет праздничный салют. Вход свободный для всех желающих.

Программу Дня химика в Нижнекамске можно посмотреть на сайте Нижнекамского района Татарстана.

В Казани запуск проекта приурочен к юбилею «Казаньоргсинтеза». Предприятие в этом году отмечает 65 лет со дня основания и 60 лет со дня выпуска первой партии продукции. 2 июня в столице Татарстана пройдут праздничные мероприятия. Центральным станет общегородской праздник около центра семьи «Казан», который начнется в 18.00. Хедлайнерами концерта станут Сергей Лазарев и Элвин Грей.

Фото: пресс-служба СИБУР

Кроме того, в преддверии праздника СИБУР запускает просветительский и развлекательный проект Междунамихимия.рф. Он объединит в себе рассказ о выдающихся химиках Татарстана, квиз-игру, тематические карты с достопримечательностями и аудиогидами двух городов — Нижнекамска и Казани, видеоролик от канала «Научпок» и афиши праздничных мероприятий.

«Нефтехимические производства в Казани и Нижнекамске — основа процветания этих городов. И важно, чтобы жители знали о прочных, хотя и неочевидных, взаимосвязях химии с каждым из нас, с обществом, с городской средой. Проект СИБУРа „Между нами химия“ призван вызвать искреннее восхищение и глубокое понимание этих связей», — отметил Денис Жилин, преподаватель химии Лицея НИУ ВШЭ, Лицея МГИМО, национальный представитель России в Комитете по химическому образованию ИЮПАК (Международном союзе теоретической и прикладной химии).



На вкладке «Химия в лицах» представлены истории жизни выдающихся деятелей отрасли с описаниями их вклада в развитие нефтехимии, который привел к сегодняшним достижениям.

Центральный блок нового лэндинга «Химпроменад» посвящен нефтехимическим маршрутам Казани и Нижнекамска. Любой желающий может выбрать интересующие его объекты на виртуальной тематической карте с достопримечательностями и в режиме аудиогида прослушать информацию о них.

Для самых любознательных в лендинг включен нефтехимический квиз. За пять раундов можно испытать свою эрудицию, логику и удачу. Вопросы включают факты из жизни именитых химиков и их открытий, а также о различных продуктах, которые выпускает компания СИБУР.

В Нижнекамске и в Казани жители могут перейти на сайт при помощи специальных QR-кодов — они размещены на самых оживленных маршрутах: в общественном транспорте, на билбордах, видеоэкранах и остановочных комплексах.

В рамках проекта «Между нами химия», помимо онлайн-проекта, СИБУР запустил и оффлайн-мероприятия. Так, жители Нижнекамска смогут прокатиться на тематических трамваях под названием «Лемаевский маршрут». Это первый нефтехимический маршрут из специального цикла, который запустили ко Дню химика в Нижнекамске. В трамвае представлена информация о ключевых моментах биографии Николая Лемаева. Пассажиры смогут подробнее узнать о достижениях министра нефтехимической промышленности СССР и первого директора комплекса по производству изопренового каучука «Нижнекамскнефтехима», а также узнать малоизвестные детали из жизни Николая Лемаева. В оформлении использованы редкие архивные снимки и кадры, связанные с легендарным директором «Нижнекамскнефтехима».