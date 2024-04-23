СИБУР приглашает предпринимателей Татарстана в Нижнекамск на бизнес-форум «Код лидерства»

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

17 и 18 мая в Нижнекамске пройдет значимое для предпринимателей событие – бизнес-форум «Код лидерства». В его программу включены мастер-классы и практикумы от экспертов в области малого предпринимательства, финансов, маркетинга и PR, бизнес-психологии. Участники форума также познакомятся с авторами успешных бизнес-проектов и стартапов. Площадкой мероприятия станет Центр креативных индустрий «База», расположенный по адресу: г. Нижнекамск, ул. Лесная, д. 53.

Программа «Код лидерства» реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Проект направлен на позитивные изменения городской среды регионов, в том числе – за счет развития сферы услуг и внедрения современных стандартов ведения бизнеса. Для начинающих предпринимателей это еще и дополнительный стимул открыть собственное дело.

Темы, выбранные для выступления на площадке форума, отвечают самым насущным и актуальным запросам делового сообщества. Например, многих сейчас интересует возможность использования нейросетей, в том числе в предпринимательской деятельности. Мотивационный спикер, серийный креативный предприниматель и профессиональный трекер Борис Альхимович на своей интерактивной лекции подробно разберет, как искусственный интеллект может помочь ускорить внедрение ценностей в компании. Слушатели узнают, что такое ценности в бизнесе, как и зачем их формулировать, а также научатся генерировать их с помощью ИИ.

Эксперт в ресторанном бизнесе, основатель сети «Бизон Пицца», экс топ-менеджер «Додо Пицца» и автор книги «Бизнес в стиле «Макдоналдс» Марсель Зиганшин приглашает на обсуждение еще одной животрепещущей темы: как успешно конкурировать с гигантами и при этом быть прибыльной компанией.

Кандидат политических наук, основатель образовательной франшизы «Ментальная арифметика ALOHA» Жанна Хегай поможет предпринимателям глубже погрузиться в область франчайзинга. На лекции «Большие горизонты маленьких компаний. Путь франчайзинга» можно будет порассуждать, почему масштабирование бизнеса по модели франчайзинга является более эффективным, чем открытие собственных точек. Тема продолжится на воркшопе «Основные признаки успешных франшиз. Выбираем франшизу правильно». Участники разберут примеры удачных и неудачных франшиз и обсудят проблемы франчайзинговой модели.

Петр Губанов, директор и основатель контент-агентства «PostPost», расскажет, как создавать креативный контент и продвигать свои услуги и товары, не имея большого ресурса. Это будет беседа о действенных маркетинговых стратегиях и основных способах привлечения клиентов в диджитал-пространстве.

Эксперт по налогам, основатель и совладелец бухгалтерской компании «Яшин&Партнёры» Сергей Яшин заострит внимание на налоговой гигиене для бизнеса. Ключевой вопрос его лекции – что необходимо знать предпринимателю про бухгалтерию и налоги, чтобы потом не было мучительно больно. Актуальные бухгалтерские инструменты и правила взаимодействия с налоговой службой – все это будет полезно не только бухгалтерам, но и, прежде всего, самим собственникам бизнеса.

Будущее за маркетплейсами? Вряд ли уже сейчас с этим кто-то поспорит. Специалист по маркетплейсам, селлер, наставник и конструктор женской одежды Лидия Кудина проведет для предпринимателей воркшоп «Маркетплейсы: 10 причин, почему это лучший способ начать свое дело». Она расскажет об основных механизмах работы с маркетплейсами – наиболее востребованными сегодня площадками для продвижения товаров на рынке.

Также в рамках «Кода лидерства» состоится дискуссия о том, кому и зачем нужна бизнес-литература, на которой участники, в том числе спикеры форума, обсудят новинки ведущих издательств, поделятся мнением о прочитанных бестселлерах и разберутся, что полезного можно почерпнуть из книг о предпринимательстве.

Участие в мероприятиях – бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://kodliderstva.ru.

Следить за актуальными новостями о «Коде лидерства – 2024» можно в телеграм-канале https://t.me/kodliderstva и на странице проекта во «ВКонтакте» https://vk.com/public198438123.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»