СИБУР представил результаты кадровой программы «Психология надежности»

За три года реализации кадровой программы «Психология надежности» 97% ее участников стабилизировали эмоциональное состояние, а количество инцидентов, связанных с человеческим фактором, сократилось втрое. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме рассказала руководитель по управлению персоналом производственных предприятий СИБУРа Наталия Салий.

Программа психологической поддержки охватывает более 25 тыс. сотрудников российских и зарубежных подразделений компании. Она признана одной из лучших HR-практик в стране.

Предпосылкой для запуска программы стали вызовы 2022 года. На фоне масштабного расширения производственных мощностей и изменения международного контекста выросла нагрузка на персонал.

Уровень автоматизации производства достиг 94%, при этом операторам приходилось отслеживать более 40 показателей в минуту, сохранять концентрацию и принимать взвешенные решения. В 2023 году текучесть персонала достигала 15% – максимального значения за 15 лет. Средний уровень стресса на ряде площадок составлял 4,1 из 5 баллов, а в «психологической норме» оставались лишь 60% сотрудников.

«Среда усложнялась быстрее, чем человек успевал адаптироваться», – подчеркнула Салий.

В ответ на эти вызовы СИБУР выстроил систему психологической поддержки, включающую регулярную аппаратную и психологическую диагностику, а также карты риска, составленные с учетом психофизиологических особенностей сотрудников. На предприятиях открыли 40 центров психологической поддержки в шаговой доступности от цехов и офисов, в штате работают 50 корпоративных психологов.

Комнаты релаксации оборудовали антистресс-капсулами, массажными креслами, виброплатформами и когнитивными тренажерами, которые помогают сотрудникам восстановить концентрацию.

Программу встроили в кадровые процессы на всех этапах – от найма и адаптации сотрудников до формирования смен с учетом их психологических особенностей. Более 300 руководителей прошли обучение по работе с данными психологической диагностики и стали амбассадорами программы.

«Если руководитель не поддерживает, сотрудник никогда не пойдет. Мы начинаем с себя, сначала пробуем сами, а потом уже рассказываем о пользе», – пояснила Салий.

Психологи участвуют в планерках, выходят на производственные объекты, работают с командами и проводят индивидуальные консультации. Для международных офисов разработали цифровые инструменты – чаты с психологами, подкасты и виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта. Сервисы адаптированы под разные языки и часовые пояса.

По итогам трех лет работы 97% сотрудников стабилизировали эмоциональное состояние, а уровень стресса снизился на 46%. Количество инцидентов, связанных с человеческим фактором, сократилось в три раза.

«Мы создали новую норму: сотрудники приходят к психологам не только когда плохо, но и когда устали, чтобы восстановиться до того, как попали в зону риска», – подчеркнула Салий.

По ее словам, психологи должны быть именно корпоративными – обученными работе в больших коллективах и знакомыми с производственной спецификой. Онлайн-сервисы не могут заменить живое общение и поддержку непосредственно в цехах. Программа развивается как превентивный инструмент, а не как способ «тушения пожаров».

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа