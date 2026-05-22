news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 22 мая 2026 19:19

СИБУР повысил расходы на зарплаты сотрудникам предприятий в РТ на 11,4%

Читайте нас в
Телеграм
СИБУР повысил расходы на зарплаты сотрудникам предприятий в РТ на 11,4%

Расходы СИБУРа на выплату заработной платы сотрудникам предприятий в Казани и Нижнекамске по итогам первого квартала 2026 года выросли на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчетности предприятий по РСБУ, в январе-марте текущего года на оплату труда было направлено 7,23 млрд рублей против 6,49 млрд рублей годом ранее.

Также выросли отчисления на социальные нужды. За первый квартал 2026 года они составили 2,37 млрд рублей, увеличившись на 11,5%. В аналогичном периоде 2025 года этот показатель составлял 2,13 млрд рублей.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане с помощью ИИ выявляют порядка 600 патологий сердца в день

22 мая 2026

Депутат Колесник заявил, что ВС России дадут жесткий ответ на удар по ЛНР

22 мая 2026
Новости партнеров