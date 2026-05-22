СИБУР повысил расходы на зарплаты сотрудникам предприятий в РТ на 11,4%

Расходы СИБУРа на выплату заработной платы сотрудникам предприятий в Казани и Нижнекамске по итогам первого квартала 2026 года выросли на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчетности предприятий по РСБУ, в январе-марте текущего года на оплату труда было направлено 7,23 млрд рублей против 6,49 млрд рублей годом ранее.

Также выросли отчисления на социальные нужды. За первый квартал 2026 года они составили 2,37 млрд рублей, увеличившись на 11,5%. В аналогичном периоде 2025 года этот показатель составлял 2,13 млрд рублей.