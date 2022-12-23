СИБУР помог обновить кабинеты химии и физики в двух школах Камских Полян

Фото: пресс-служба Нижнекамскнефтехима

В двух школах в Камских Полянах отремонтировали и оснастили новым оборудованием классы по химии и физике.

В школе №1 был обновлен кабинет химии. Учитель Гульфия Некрасова, которая преподает здесь 30 лет, рассказала, что ее класс не видел капитального ремонта: практически все нуждалось в замене, начиная от линолеума, заканчивая оборудованием для проведения лабораторных и практических работ.

Мечта педагога сбылась в этом учебном году благодаря поддержке СИБУРа и лично депутату Госсовета РТ шестого созыва Руслану Гиззатуллину. Обратившись к нему за помощью, руководство школы попросило оснастить и отремонтировать класс. В результате за короткое время в кабинете демонтировали встроенные шкафы, деревянный подиум и старый линолеум, выровняли и покрасили стены, обновили светильники и сантехнику, закупили новую мебель и лабораторную посуду. Также установили вытяжной шкаф для химических опытов и говорящие обучающие стенды. Работы были выполнены благодаря федеральной программе и поддержке депутата Государственного Совета РТ, члена правления — управляющего директора СИБУРа Руслана Гиззатуллина.

Ученики признаются, что после обновления проводить лабораторные работы стало намного интереснее — появилось больше химических реагентов, новая посуда и компактные штативы.

Фото: пресс-служба Нижнекамскнефтехима

«Сейчас у наших детей есть все для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по химии. У нас появилась возможность реализовывать различные проекты развития, углубляя химическую направленность. Мы сможем проводить исследования, выходя за рамки школьной программы», — рассказала Гульфия Некрасова.

Ученицы 9-го класса Полина Жаркова и Полина Копанева, которые в этом году будут сдавать ОГЭ по математике, признались, что благодаря новому оборудованию любой химический опыт теперь можно провести всего за несколько минут.

«Выполнять лабораторную работу стало намного легче и интереснее. Например, до этого штативы были больших размеров, тяжелые, а сейчас маленькие и удобные», — поделилась Полина.

«В этом классе мы проводим много времени. После ремонта его не узнать. Все новое. Приятно здесь находиться. Мы стараемся беречь кабинет, чтобы не испортить ремонт», — добавила вторая школьница.

Пожелать успехов в учебе ученикам первой школы Камских Полян приехал Руслан Гиззатуллин. Ребята и учителя поблагодарили его за оказанную помощь и продемонстрировали химические опыты на новом оборудовании.

«В школе я хотел быть врачом, но в институте изучал авиационные и ракетные двигатели, в итоге стал энергетиком и сейчас работаю в нефтехимической компании. Кем бы вы ни стали, знания, полученные в школе, являются фундаментом, на котором вы сможете построить свое будущее. Они позволят вам добиться высоких результатов в выбранной профессии», — рассказал ребятам Руслан Гиззатуллин.

Фото: пресс-служба Нижнекамскнефтехима

С такой же теплотой его встречали и ученики второй школы Камских Полян, в которой был обновлен класс физики. Усадив гостя за школьную парту, учащиеся принялись показывать опыты по физике. Руслан Гиззатуллин задавал наводящие вопросы, а ребята отвечали. В итоге получился познавательный интерактив.

«Хочу сказать огромное спасибо учителям. В Камских Полянах работают очень неравнодушные люди. Сегодня мы посмотрели, как дети осваивают новые технологии в отремонтированных классах. Здесь мы сработали вместе с Татарстаном. Получился красивый совместный проект. Мы вместе вложились в ремонт и оборудование», — отметил член правления — управляющий директор СИБУРа.

По его словам, он был приятно удивлено уровню знаний школьников в обоих учреждениях. Многие из ребят планируют связать свою судьбу с инженерией, физикой и химией.

«От лица компании хочу сказать, что мы ждем вас на предприятии. Компания открывает современные экологичные производства, на которых вы сможете работать. От того, какие специалисты к нам придут, будет зависеть будущее компании и страны. Сегодня мы сделали очередной шаг для достижения поставленных нами целей», — сказал Руслан Гиззатуллин.

Фото: пресс-служба Нижнекамскнефтехима

В завершение встречи он поздравил детей и учителей с наступающим Новым годом. Юные физики и химики подарили гостю волшебную палочку на память и пожелали успехов в работе.