СИБУР помог обновить автопарк противопожарной службы в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР передал пожарным Нижнекамска восемь единиц новой техники. Современный спецтранспорт отвечает самым высоким требованиям в сфере ликвидации пожаров и позволит усилить безопасность города.

Автопарк противопожарного отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан» уже пополнили пять пожарных автоцистерн, автомобиль пенного тушения, два автомобиля «Газель Next» для пожарных бригад.

Кроме того, до конца года в часть будет поставлен еще один автомобиль, специальная модификация «КАМАЗа», стоимостью 27,4 млн рублей. Эта модель рекомендована для эксплуатации на промышленных объектах. Общая стоимость техники, которую СИБУР закупил для пожарных в этом году, — более 120 млн рублей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В 2025 году при поддержке нижнекамского предприятия СИБУРа планируется обновление еще 15 единиц пожарной техники на общую сумму 337 млн рублей.

Обновление автопарка служб повышает безопасность городов и жителей РТ, обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий.

Рафис Хабибуллин, помощник Раиса РеспубликиТатарстан:

«Пополнение автопарка договорных подразделений противопожарной службы по Республике Татарстан новой техникой — это шаг к повышению безопасности „Нижнекамскнефтехима“ и жителей Нижнекамска. Профессиональные пожарно-спасательные формирования, которые работают на промышленной площадке, имеют необходимый опыт для решения самых сложных задач, и новая техника усилит эффективность их работы. Выражаю благодарность руководству СИБУРа за социальную ответственность и высокий уровень промышленной и пожарной безопасности потенциально опасных объектов».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Кроме того, в этом году «Нижнекамскнефтехим» направил более 9 млн рублей на обновление оборудования. В ближайшее время ожидается поставка дыхательных аппаратов, специального оснащения для пожарных рукавов, систем удаления выхлопных газов из гаражей зданий пожарных депо.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Мы вкладываемся в первую очередь в безопасность людей, города, вместе с этим обеспечиваем бесперебойную работу большого нефтехимического производства „Нижнекамскнефтехима“. Наши партнеры из МЧС дали высокую оценку новой спецтехнике, ее оснащению».

«Нижнекамскнефтехим» проводит большую работу по внедрению пожарной и аварийно-спасательной техники нового поколения, адаптированной к конкретным условиям эксплуатации и оперативного использования. В декабре 2023 года СИБУР передал газоспасательному отряду ООО «Сервис-Безопасность» два специализированных автобуса на базе автомобилей «Газель» и «Форд».

Отряд пожарной охраны в промышленной зоне Нижнекамска был создан в 1969 году. Одна из его основных задач все эти годы заключалась в обеспечении надёжной противопожарной защиты предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан. В настоящее время Нижнекамский филиал Управления договорных подразделений федеральной противопожарной службы по РТ состоит из 14 пожарно-спасательных частей общей численностью более 905 человек личного состава. Из них семь пожарно-спасательных частей штатной численностью 464 человека непосредственно осуществляют противопожарную защиту «Нижнекамскнефтехима».

Нефтехимические предприятия являются объектами повышенной опасности и требуют от работников подразделений пожарной охраны специальной подготовки.