СИБУР получил премию Правительства России за технологию производства гексена-1

Команда СИБУРа получила премию Правительства России 2026 года в области науки и техники за создание первого в России и СНГ промышленного комплекса по производству гексена-1. Установка мощностью 50 тыс. тонн в год заработала на «Нижнекамскнефтехиме» в августе 2025 года.





Сырье для современных полимеров

Гексен-1 – важнейший компонент для производства полиэтилена с улучшенными характеристиками. Его добавление позволяет повышать прочность, устойчивость к механическим нагрузкам и другие эксплуатационные свойства материала.

Такой полиэтилен востребован при производстве труб, упаковочных пленок, емкостей и других изделий, используемых в различных отраслях промышленности, – от производства товаров народного потребления, гибкой и жесткой упаковки до медицины, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. Создание собственного производства позволило обеспечить потребности отечественного рынка и сформировать сырьевую базу для дальнейшего развития современных синтетических материалов.

«Для СИБУРа принципиально важно не просто замещать отдельные импортные продукты, а создавать собственную научно-технологическую базу, которая обеспечит развитие российской нефтехимии на десятилетия вперед. Проект гексена-1 – пример того, как инвестиции в науку превращаются в реальные конкурентные преимущества для промышленности. Доступность отечественного сырья расширяет возможности производителей полимеров, а значит, и целого ряда отраслей, использующих современные материалы. За каждым подобным достижением стоят годы исследований, смелые инженерные решения и люди, способные реализовывать проекты мирового масштаба», – отметила член правления, управляющий директор СИБУРа по научно-исследовательской деятельности, инновациям, развитию бизнеса и инжинирингу новых технологий Дарья Борисова.

Отечественная технология с собственными инженерными решениями

Специалисты СИБУРа разработали собственную технологию производства гексена-1, которая позволяет получать продукт высокой чистоты с минимальным образованием побочных веществ. В отличие от ряда альтернативных решений процесс протекает при более низких температуре и давлении. Это позволяет снизить энергозатраты и расход сырья, а также использовать менее капиталоемкое оборудование.

Селективность процесса превышает 90%, а качество получаемого гексена-1 превосходит мировые ориентиры.

Среди уникальных особенностей разработки – первое в мировой промышленной нефтехимии применение проточного СВЧ-оборудования для получения катализатора, реактор собственной конструкции, а также собственная технология подавления побочного полимерообразования. Она позволяет управлять нежелательными химическими процессами и повышать надежность производства, не имея аналогов в существующих коммерческих решениях.

Масштабирование в 180 раз

Отдельным научно-инженерным достижением стало масштабирование технологии от опытной установки до промышленного производства в 180 раз. Для аналогичных процессов в мировой практике этот показатель обычно составляет 20–30 раз.

Одним из ключевых инструментов стал высокоточный цифровой двойник реактора, позволивший смоделировать работу оборудования и поведение химического процесса при переходе к промышленным масштабам.

В августе 2025 года на площадке «Нижнекамскнефтехима» запустили первый в России и СНГ промышленный комплекс по производству гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн в год.

В ходе разработки создали 17 изобретений, защищенных 131 патентом в России и за рубежом. Сформированный патентный портфель подчеркивает технологическую уникальность разработанных решений и создает правовую основу для лицензирования технологии за пределами Российской Федерации.

«Когда мы начинали работу над проектом гексена-1, в России не существовало готовых технологических решений, на которые можно было бы опереться. Нам предстояло разработать решения для всей технологической цепи – от подготовки сырья и создания каталитической системы до синтеза, стабилизации и разделения продуктов, включая необходимое оборудование и системы управления. Не менее сложной задачей стало масштабирование: при переходе от лабораторных исследований к промышленному производству необходимо было обеспечить устойчивость и эффективность всех взаимосвязанных процессов. Накопленные в ходе разработки знания и инженерные компетенции станут фундаментом для создания следующих отечественных технологий», – подчеркнул директор по развитию и инжинирингу новых технологий СИБУРа, руководитель коллектива разработчиков Владимир Бушков.

Десять лауреатов премии

Лауреатами премии стали десять специалистов, представляющих научное, технологическое, инженерное и производственное направления:

Владимир Бушков – директор по развитию и инжинирингу новых технологий СИБУРа;

– директор по развитию и инжинирингу новых технологий СИБУРа; Мария Богомолова – руководитель функции интеллектуальной собственности СИБУРа;

– руководитель функции интеллектуальной собственности СИБУРа; Вадим Попов – кандидат химических наук, старший менеджер по развитию и инжинирингу новых технологий;

– кандидат химических наук, старший менеджер по развитию и инжинирингу новых технологий; Александр Синюгин – старший менеджер по развитию и инжинирингу новых технологий;

– старший менеджер по развитию и инжинирингу новых технологий; Кирилл Калягин – главный эксперт центра инжиниринга дирекции «Технология» научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»;

– главный эксперт центра инжиниринга дирекции «Технология» научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»; Петр Кульчаковский – менеджер проекта научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»;

– менеджер проекта научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»; Даниил Лукьянов – эксперт центра моделирования «Технология» научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»;

– эксперт центра моделирования «Технология» научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации»; Денис Ленев – кандидат химических наук, менеджер центра прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб»;

– кандидат химических наук, менеджер центра прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб»; Иван Михайлов – начальник производства гексена-1 завода органического синтеза «Нижнекамскнефтехима»;

– начальник производства гексена-1 завода органического синтеза «Нижнекамскнефтехима»; Марат Фаляхов – кандидат химических наук, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Инвестиции в собственные научные разработки

Реализация проекта стала частью долгосрочной стратегии СИБУРа по развитию собственных научно-технологических компетенций. Разработка вносит вклад в достижение целей национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на обеспечение технологической независимости российской химической промышленности.

Компания последовательно расширяет исследовательскую инфраструктуру, развивает направления катализа и химических технологий, внедряет цифровые инструменты в научные исследования и создает новые материалы для различных отраслей промышленности.

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждается за выдающиеся научно-технические достижения, разработку и внедрение новых технологий, материалов и оборудования, имеющих важное значение для развития экономики страны.