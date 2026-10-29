СИБУР получил патент на поликарбонат для корпусов «искусственной почки»

СИБУР получил евразийский патент на рецептуру поликарбоната для медицинских изделий, в том числе корпусов диализаторов – устройств для очищения крови. По данным компании, материал сохраняет свои свойства после радиационной стерилизации. Его разработали специалисты «ПолиЛаб Казань» и «Казаньоргсинтеза».

Материал предназначен для изготовления медицинских изделий методом литья под давлением. После электронно-лучевой стерилизации материал сохраняет физико-механические и оптические свойства.

Основное применение новой марки – корпуса диализаторов, которые называют «искусственной почкой». Эти одноразовые устройства используют для внепочечного очищения крови у пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью. По экспертным оценкам, приведенным в сообщении компании, в России более 60 тыс. человек нуждаются в заместительной почечной терапии, из них 75% требуется гемодиализ.

Рецептуру разработали по запросу переработчиков полимеров. До запуска производства компании «Фармасинтез» Россия полностью зависела от зарубежных диализаторов. Появление российского производителя создало спрос на отечественное сырье для этих изделий. Разработанный материал не уступает импортным аналогам.

Работу над рецептурой завершили в марте 2025 года. Затем марка прошла проверку и согласование для промышленного применения на предприятиях производителей медицинских изделий России и Белоруссии.

«Для нас важна стабильность поставок и качество сырья. Из новой марки мы выпускаем корпусные детали диализаторов, которые проходят электронно-лучевую стерилизацию. Материал сохраняет свои свойства после стерилизации, что критично для качества нашей продукции. Как производитель мы заинтересованы высоком качестве сырья, предсказуемых поставках и снижении зависимости от импорта», – отметил генеральный директор «Фармасинтез-Медтех» Николай Паникаровский.

Евразийский патент защищает рецептуру в восьми странах – участницах Евразийской патентной конвенции: России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Азербайджане. Он дает патентообладателю исключительное право использовать техническое решение, а также передавать или продавать лицензии на его применение.

«Мы нашли уникальное рецептурное решение, которое позволяет выпускать высококачественную продукцию из радиационно-стойкого поликарбоната. Для защиты нашей интеллектуальной собственности мы подали заявление на изобретение в патентное ведомство Евразийской патентной конвенции. Теперь после того, как патентная чистота доказана, наше техническое решение защищено на территории восьми государств – участников ЕПК», – рассказал старший менеджер «ПолиЛаб Казань» Алмаз Фазылзянов.

«Казаньоргсинтез» остается единственным производителем поликарбоната в России и странах СНГ. Помимо новой марки, компания выпускает радиационно-стойкий полипропилен для шприцев, контейнеров и других медицинских изделий. Портфель СИБУРа насчитывает 447 действующих патентов.

Фото предоставлены казанским предприятием СИБУРа