СИБУР полностью защитил собственное производство специальной химией

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

С 2021 года по настоящее время СИБУРу удалось увеличить объем импортозамещения химических компонентов для выпуска полимеров в России до 50%. Работа по замещению стратегических компонентов продолжается, сообщила член правления СИБУРа Дарья Борисова на конференции Татарстанского нефтегазохимического форума.

По словам Борисовой, СИБУР закупает более 1,6 тыс. химических компонентов для выпуска полимеров. Член правления СИБУРа отметила положительную динамику импортозамещения этих продуктов.

«В 2021 году 47% компонентов поставлялись из РФ и дружественных стран, а более 50% импортировались из западных стран, – заявила Борисова. – Сейчас, спустя несколько лет, значительную часть удалось заместить производством в РФ. Теперь мы закупаем в РФ больше 50% необходимых компонентов, остальные поставки идут из дружественных стран».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Снижению импорта способствует реализация поэтапной стратегия замещения. «Производство новых компонентов создается через совместный НИОКР с нашими партнерами, а иногда мы сами разрабатываем технологии», – пояснила Борисова.

В частности, так было с разработкой технологии для производства катализатора тетраизобутират циркония. Он используется для производства линейных альфа-олефинов на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР). С помощью тетраизобутирата циркония получают полимеры для производства стрейч-пленок и синтетические масла.

Компания продолжает работу по поиску российских решений в области спецхимии, добавила Борисова. «При этом есть поэтапная программа, стратегия замещения стратегических для СИБУРа компонентов, потому что попасть из одной зависимости в другую никому не хочется», – сказала она.

Для повышения технологической независимости СИБУР создает полный цикл инноваций в нефтехимии. Один из элементов этой системы – центр научных исследований и масштабирования технологий, который компания строит в Казани. «Один корпус центра будет оснащен классическими лабораториями, а рядом будет размещен центр масштабирования, где будет размещена модульная инфраструктура прототипирования для быстрого создания и тестирования прототипов химических компонентов и модульный набор типовых химических реакторов для пилотирования и масштабирования продуктов», – объяснила Борисова.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В цикл инноваций уже включен центр пилотирования технологий, который в декабре 2024 года был запущен в Тобольске. Он включает в себя все технологии по производству полиолефинов в мире и в РФ в миниатюрном размере. «На нем мы можем отрабатывать все наши каталитические наработки, – добавила член правления СИБУРа. – Это позволит нам не на живом производстве тестировать разработанные катализаторы, а опробовать их на опытно-промышленной разработке».

Катализаторная фабрика станет ключевым элементом в достижении цели СИБУРа по локализации производства ключевых катализаторов по собственным технологиям и по технологиям, полученным совместно с партнерами – ведущими научными организациями страны. Она позволит обеспечить потребность в катализаторах для производства более 15 млн тонн полиэтилена и полипропилена. Продукция фабрики покроет потребности в катализаторах не только СИБУРа и других производителей полимеров в России, у проекта есть потенциал экспорта дефицитной продукции в дружественные страны.

«Вот так мы должны стратегии разрабатывать», – прокомментировал доклад Борисовой президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

Генеральный директор акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин оценил политику СИБУРа в части обеспечения предприятий холдинга сырьем. «СИБУР очень активно занимался сырьевой базой, вложив в это значительные средства, это огромная была работа, – отметил он. – И сейчас они работают с потребителями [полимеров]. Сегодня нам нужен гексен для получения самого лучшего полиэтилена в мире».