«СИБУР ПолиЛаб» получил всероссийскую премию «За верность науке»
Сеть центров прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» стала лауреатом XII Всероссийской премии «За верность науке». Компания получила специальный приз имени Христофора Леденцова за вклад в развитие научных исследований, внедрение новых технологий и популяризацию науки.
Премия «За верность науке» учреждена Министерством науки и высшего образования России в 2015 году. Специальным призом имени Христофора Леденцова отмечают организации, которые вкладывают собственные средства в научные исследования и разработки.
«СИБУР ПолиЛаб» объединяет центры прикладных разработок в разных регионах России. Ежегодно их специалисты создают более 80 новых марок полимеров для строительства, транспорта, медицины, сельского хозяйства и других отраслей промышленности.
Один из таких центров работает в Татарстане, на площадке «Казаньоргсинтеза». Специалисты «ПолиЛаб Казань» разрабатывают новые марки поликарбоната и полиэтилена, а также совершенствуют свойства уже существующих материалов.
В частности, казанские исследователи создали радиационно-стойкий поликарбонат, который может применяться при производстве медицинских изделий, в том числе компонентов аппаратов диализа. Среди других разработок – специальные марки поликарбоната для автомобильной светотехники и трудногорючие композиции для строительства.
Недавно специалисты центра разработали марку линейного полиэтилена низкой плотности для производства сельскохозяйственных изделий и контейнеров для хранения и перевозки химикатов.
Еще одно направление работы – создание материалов для кабельной промышленности. В частности, специалисты «ПолиЛаб» разработали марку полиэтилена для изоляции LAN-кабелей. Материал уже прошел лабораторные и опытно-промышленные испытания, в том числе на линии высокоскоростной экструзии у заказчика.
Помимо научных исследований, центры «СИБУР ПолиЛаб» занимаются образовательными проектами. Для школьников и студентов проводят экскурсии и мероприятия, на которых знакомят с работой ученых и современными технологиями производства полимеров.
«Сегодня бизнес играет все более значимую роль в достижении национальных целей научно-технологического развития. Инвестируя в исследования и внедряя новые разработки, промышленные компании создают основу для появления собственных технологий и повышения конкурентоспособности целых отраслей. При этом наша задача – не только обеспечивать практическое применение научных достижений, но и делать их понятными обществу. Когда результаты исследований становятся понятными и близкими каждому, это не только повышает интерес общества к науке, но и вдохновляет молодых людей выбирать научные профессии», – отметила генеральный директор экосистемы центров прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб», кандидат химических наук Кермен Бовальдинова.
Развитие собственных научно-технологических компетенций – одно из стратегических направлений СИБУРа. Компания последовательно наращивает инвестиции в исследования и разработки, расширяет научную инфраструктуру и развивает партнерство с ведущими университетами и научными организациями.
С 2024 года СИБУР является официальным партнером Десятилетия науки и технологий в России. Компания также участвует в реализации задач национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на развитие отечественных технологий и производства новых материалов.
Фото предоставлено казанским предприятием СИБУРа