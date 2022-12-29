СИБУР поддержит в Нижнекамске 13 инициатив — победителей конкурса «Формула хороших дел»

СИБУР подвел итоги восьмого грантового конкурса программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Поддержку компании получат 138 проектов общественно значимых проектов в 16 городах России, в том числе 13 инициатив из Нижнекамска.

Ряд проектов направлен на развитие инклюзии и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь. Проект «Шаг к себе», разработанный «Центром содействия молодежи Нижнекамского муниципального района», направлен на повышение занятости молодых женщин с ОВЗ. Детская школа искусств «Созвездие» поставит инклюзивный музыкальный спектакль «Сказка рядом». Некоторые роли в нем сыграют дети с инвалидностью. Реализация проекта ЯвРубахе#НАСПОРТЕ даст возможность более 200 человек с ОВЗ заниматься аэробикой, дыхательной гимнастикой, адаптивной физкультурой, скандинавской ходьбой, участвовать в инклюзивных спортивных мероприятиях городского уровня.

Финансирование получат и культурные инициативы. Участники проекта «Многонациональная Россия», профессиональные музыканты из Нижнекамска, создадут специальную концертную программу этномузыки с инсталляцией архивных фото- и видеоматериалов, а программа детской музыкальной школы №2 «По главной улице с оркестром» для ребят из детских школ искусств и студентов музыкальных образовательных учреждений будет способствовать раннему выявлению одаренных музыкантов. Нижнекамский «Дом народного творчества» проведет с 27 марта по 2 апреля «Неделю театров нефтегазохимических городов России». В это время в городе будут ежедневно показывать спектакли театров из Уфы, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Перми и др.

Проект «Библиокомпас» направлен на повышение доступности библиотек для детей всех возрастов. В культурно-развивающем клубе будет проводиться просветительская работа, основанная на использовании современных интерактивных технологий. В рамках проекта пройдут библиотечные турниры, литературные квесты, игры-путешествия, литературные гонки, творческие мастер-классы. Авторы инициативы — Централизованная библиотечная система Тукаевского муниципального района и Иштеряковская сельская библиотека.

На базе лицея №35 для учеников 8 – 11-х классов откроется лаборатория химических знаний «ХимикУМ». В увлекательной командной игре ребята продемонстрируют теоретические и практические знания по химии.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики получит грант для реализации проекта «Шаги к здоровью», в ходе которого люди разного возраста и состояния здоровья займутся ходьбой под руководством инструктора.

Союз велосипедистов Республики Татарстан проведет цикл из пяти разноплановых авторских велоэкскурсий для всех желающих. Участники узнают интересные факты из истории и современности Нижнекамска, а также получат возможность дополнительно изучить ПДД для велосипедистов.

Традиционно важное место в грантовых конкурсах СИБУРа отводится экологическим инициативам. В рамках проекта «Хранители леса» силами школьников будут высажены саженцы пихты в лесном массиве между Нижнекамском и поселком Красный Ключ. Участники программы «Себя лечим — природу калечим» узнают, как правильно утилизировать фармацевтические отходы. Для проведения информационной работы по проекту будет организована подготовка волонтеров.

К участникам конкурса этого года предъявлялись особые требования. Помимо соответствия регламенту, высокой социальной значимости и актуальности инициатив для горожан необходимо было учесть принципы экологичности и инклюзивности, разработанные компанией и рекомендованные к применению всем грантополучателям и партнерам. Такой подход позволил повысить качество и результативность заявленных проектов, а также их потенциальный вклад в повышение качества жизни людей.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш грантовый конкурс позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление. Внедрение принципов экологичности и инклюзивности в деятельность некоммерческих организаций и бюджетных учреждений — это серьезный шаг к тому, чтобы сделать передовые практики повседневной нормой во всех городах и регионах нашего присутствия», — отметила Елена Снежко, менеджер, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Всего на конкурс поступило 590 заявок, из них 92 — от организаций из Нижнекамска. Выбор победителей осуществляла конкурсная комиссия в составе представителей компании и внешних экспертов в Москве и регионах.

Полный список организаций-победителей по каждому городу опубликован на сайте программы «Формула хороших дел».

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Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру, волонтерство и инклюзия. Подробная информация о программе доступна на сайте https://www.formula-hd.ru/.