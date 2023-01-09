СИБУР поддержит в Казани 6 инициатив — победителей конкурса «Формула хороших дел»

СИБУР поддержит 138 проектов, в том числе шесть инициатив казанских организаций, победивших в грантовом конкурсе социальных инициатив «Формула хороших дел». Отбор проходил среди 590 заявок, 51 из которых подали предприниматели из столицы РТ.

Как рассказывают организаторы, в этом году к участникам предъявлялись особые требования, в том числе соответствие принципам экологичности и инклюзивности, которые разработаны компанией. Такой подход позволил повысить качество и результативность заявленных проектов, а также их потенциальный вклад в повышение качества жизни людей.

Средства получат Казанский государственный театр юного зрителя, Межрегиональная автономная некоммерческая организация помощи онкологическим пациентам и членам их семей «Мы вместе — Без бергэ», Дворец культуры имени С. Саид-Галиева, Татарстанская республиканская организация Всероссийского общества охраны природы, государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Региональный общественный фонд содействия охране окружающей среды имени А.И. Щеповских. Среди проектов-победителей оказались инициативы, направленные на развитие инклюзии и вовлечение людей с ОВЗ в общественную жизнь, а также сохранение флоры и фауны республики.

Так, Казанский государственный театр юного зрителя совместно с приглашенными специалистами РОО «Круг» (г. Москва) создаст театральную лабораторию «Пластико-когнитивный стиль в театре движения» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Задача этой инициативы — помочь ребятам найти формы и средства коммуникации друг с другом и с внешним миром.

Авторы проекта «Я люблю жить» планируют использовать творческие практики, физические упражнения и психологические консультации в создании модели инклюзивной поддерживающей среды для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких.

Кроме того, поддержку получит фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!», который вот уже 15 лет объединяет в Казани детей-сирот и воспитанников спецучреждений из разных уголков Татарстана. Ожидается, что средства также пойдут на организацию гала-концерта и съемок фильма о проекте и его участниках.

Еще один проект-победитель — инклюзивный лагерь, который развернется в музее-заповеднике «Казанский Кремль». За шесть дней его работы участники — незрячие и слабовидящие дети — смогут оценить экспозицию Кремля, поучаствовать в мастер-классах, творческих занятиях и вместе с родителями посетить музейный пикник.

Еще две инициативы направлены на сохранение флоры и фауны Татарстана. Это грантовый проект «Питомник редких видов травянистых растений», который расширит возможности питомника для проращивания семян, подращивания рассады и интеграции в естественные биотопы растений, занесенных в Красную книгу. Второй проект направлен на восстановление в Татарстане сокола-балабана. В настоящее время популяция редкой птицы оценивается в 244-336 пар.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш грантовый конкурс позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление. Внедрение принципов экологичности и инклюзивности в деятельность некоммерческих организаций и бюджетных учреждений — это серьезный шаг к тому, чтобы сделать передовые практики повседневной нормой во всех городах и регионах нашего присутствия», — отметила Елена Снежко, менеджер, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Со списком организаций-победителей можно ознакомиться на сайте программы «Формула хороших дел» по ссылке.