СИБУР поддержит «Лето в Казанском Кремле» и инклюзивные смены для особых детей

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Казанское предприятие СИБУРа стало официальным партнером сразу двух проектов музея-заповедника «Казанский Кремль». Об этом на заседании общественного совета «Казаньоргсинтеза» сообщила начальник отдела просветительских и инклюзивных программ музея Дарья Муратова.

По ее словам, в 2026 году компания впервые поддержит общегородскую программу «Лето в Казанском Кремле». Это серия бесплатных мероприятий для жителей города, которые будут проходить все лето.

«Это серия событийных мероприятий на территории Музея-заповедника, в рамках которых предусмотрены театральные постановки, перформансы, мастер-классы, выступления различных коллективов. Это будет на протяжении всего летнего времени. Мероприятия бесплатные для жителей, и компания СИБУР станет одним из официальных партнеров этой событийной летней программы», – отметила Дарья Муратова.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Кроме того, четвертый год подряд при поддержке гранта «Формулы хороших дел» в музее проходят летние инклюзивные смены для особых детей. В 2023 году была организована одна смена для слабовидящих детей, в 2025 году – уже три, адаптированные под разные возрастные группы и особенности здоровья.

В этом сезоне программа трансформируется: появятся «выпускники» прошлых лет. Для них проведут серию регулярных поддерживающих встреч в течение всего года, а для новых участников 8–12 лет сохранят классические смены, посвященные знакомству с музеем и музейными профессиями.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Музей сотрудничает с СИБУРом с 2023 года, когда программа «Формула хороших дел» впервые пришла в республику. За это время инклюзивный проект стал уникальной площадкой, где дети осваивают музейные профессии, а подростки создают собственные экскурсии, в том числе на русском жестовом языке.

В 2026 году музей-заповедник «Казанский Кремль» вновь вошел в число победителей грантового конкурса СИБУРа. Всего компания поддержит в Казани 11 социально значимых инициатив в сферах образования, инклюзии, экологии и культуры.