СИБУР поддержал пять волонтерских проектов сотрудников «Нижнекамскнефтехима»

Пять нижнекамских проектов стали победителями Х конкурса волонтерских проектов сотрудников СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Всего на конкурс было представлено 77 заявок из 18 городов России. В число победителей вошли проекты по обустройству дворовых территорий, экологические акции по высадке саженцев деревьев и цветов, экоуроки о пользе раздельного сбора отходов, волонтерские выезды в приюты для бездомных животных и многие другие инициативы.

Ведущий социолог «Нижнекамскнефтехима» Роза Закирова выиграла грант на проект «Вместе с мамой». Он предполагает организацию и проведение творческих занятий, а также кулинарных мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

«Жизнь семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, отличается от обычной. Поэтому для таких семей очень важны положительные эмоции, это влияет на их качество жизни. Участие в программе „Формула хороших дел“ позволяет нам подарить минуты радости таким детям и их родителям», — пояснила Роза Закирова.

Еще одна инициатива по направлению инклюзии принадлежит команде старшего бизнес-партнера Управления экономики операций Алексея Ильяшевского — это проект под названием «Мир без границ». В его рамках запланированы выездные экскурсии и кратковременные путешествия на природу для детей-инвалидов из Нижнекамска.

Инженер завода пластиков «Нижнекамскнефтехима» Ренат Нигматуллин дебютировал на конкурсе с проектом «Экотурнир с пользой». Для реализации инициативы молодой человек планирует установить специальные боксы для сбора пластиковых крышек в городских школах, а затем с их помощью провести «шашечный» турнир.

Сразу два волонтерских проекта представила инженер Объединенного ремонтного производства Екатерина Сидорова. Один из них, «Добрая открытка», рассчитан на детей школьного возраста. В рамках этой инициативы будут проводиться занятия по изготовлению открыток к праздничным и памятным датам (23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День пожилого человека, День защиты детей и другие). Все поделки будут передаваться одиноким пожилым людям, а также в детские больницы и реабилитационные центры.

Второй проект Екатерины Сидоровой — «Золотые руки, добрые сердца» — направлен на решение социально значимых задач — поддержку семей с небольшим доходом.

«Волонтерский проект „Золотые руки, добрые сердца“ — это проект по направлению „социальная защита“. Он направлен на сплочение мастериц города серебряного возраста и оказание помощи нуждающимся в виде шитья и вязания необходимых вещей. Проект стартует с февраля будущего года. В нашем городе есть семьи с низким достатком, помощь в приобретении вещей к зиме для детей, а также школьных сумок для обуви, спортивной формы — было бы хорошей поддержкой и помощью для таких семей, особенно многодетных», — уверена общественница.

«Нижнекамскнефтехим» впервые присоединился к конкурсу волонтерских проектов сотрудников СИБУРа в 2022 году. За это время работники предприятия уже реализовали ряд личных инициатив по очистке берегов рек и озер от мусора, проведению экоуроков в школах и творческих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, по сбору кормов для бездомных животных, а также многие другие идеи.