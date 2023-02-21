СИБУР подарил Нижнекамску снегоуборочную технику на 40 млн рублей

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Шесть автомобилей марки КАМАЗ и три шнекороторных снегоочистителя для тракторов пополнили нижнекамский парк снегоуборочной техники. Такой подарок Нижнекамску сделал СИБУР, выделив 40 млн рублей на закупку необходимой техники.

21 февраля возле Дома народного творчества состоялся смотр поступившей снегоуборочной дорожной техники. В нем приняли участие глава НМР, мэр г. Нижнекамска Рамиль Муллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, управляющий директор, член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Обилие снега – серьезный вызов для городских коммунальных служб. Для обеспечения чистоты городских автодорог и улиц нижнекамским коммунальщикам не хватало большегрузной дорожной техники. Ее приходилось арендовать у частных компаний, чтобы обеспечить своевременный вывоз снега. Только в этом году с 1 января по 19 февраля вывезено 161,5 тыс. кубометров снега.

Теперь эти проблемы остались в прошлом. 96 кубометров снега за один рейс смогут вывезти из города 6 КАМАЗов. А шнекороторные снегоочистители справятся с сугробами на улицах и в парках города.

«Сегодня для нас знаменательный день. Мы проводим итоговую сессию и настоящим подарком к ней стало приобретение снегоуборочной техники. Наше коммунальное хозяйство нуждалось в поддержке. СИБУР сделал долгожданный подарок. Хочу отметить, что город и «Нижнекамскнефтехим» всегда были вместе, неразрывно росли и развивались. Cегодня эти традиции поддерживает СИБУР, город и компания — равноправные партнеры. Большое спасибо за поддержку. От нашей совместной работы Нижнекамск станет еще лучше, удобней и комфортней для жителей города и его гостей», – сказал в приветственном слове Рамиль Муллин.

Один из основных источников пополнения городского бюджета – это налоги. При этом только «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год перечислил в бюджет города почти 1,3 млрд рублей налогов, это на 15% больше чем годом ранее.

Но даже являясь крупнейшим налогоплательщиком города и республики нижнекамское предприятие СИБУРа этим не ограничивается. Компания дополнительно инвестирует в развитие города. В прошлом году выделено 300 млн рублей на строительство школы «Адымнар», 23 млн – на строительство 2-х футбольных полей детско-юношеской спортивной школы.

«Для нас важно, чтобы в Нижнекамске, где живут наши сотрудники, была сформирована комфортная городская среда», – отметил Игорь Климов.