СИБУР планирует запустить первую очередь фабрики катализаторов в Казани в 2027 году

СИБУР сохраняет планы по запуску первой очереди фабрики катализаторов в Казани в 2027 году. Параллельно компания готовит документацию для последующих производственных линий. Об этом в интервью ТАСС сообщил член правления – исполнительный директор компании Павел Ляхович.

«Мы подтверждаем ориентацию на запуск первой очереди фабрики в 2027 году. Движемся по графику. Финансирование обеспечено, практически все оборудование уже либо в пути, либо приехало», – отметил он.

Первой будет запущена линия по производству хромовых катализаторов. По словам Ляховича, это ключевой этап проекта.

«Важнейшая задача, потому что если мы сможем построить все линии, которые запланировали, то сможем и себя обеспечивать, и российским производителям предлагать использовать эти катализаторы», – заявил он.

Инвестиции только в производство хромовых катализаторов превысят 11 млрд рублей. Как подчеркнул топ-менеджер, продукция будет соответствовать лучшим мировым аналогам.

Работа над следующими линиями продолжается. «В разработке, решения по ним будем принимать последовательно в 2026–2027 годах», – добавил Ляхович.