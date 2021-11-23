СИБУР переоценит эффективность долгосрочных инвестпроектов ТАИФа

СИБУР оценит экономическую эффективность инвестиционных проектов ТАИФа, которые планируется реализовать в долгосрочной перспективе, по своей методике.

Глава СИБУРа Дмитрий Конов сообщил в интервью РБК, что в инвестиционной программе ТАИФа есть несколько крупных блоков.

«Первая часть — это те проекты, которые находятся на этапе реализации: ЭП-600 и все, что связано с переработкой производимого ею этилена в Нижнекамске и Казани. Есть энергетические проекты, связанные с производством энергии для этих нефтехимических мощностей. Эти проекты уже реализуются, и мы видим их как значимую часть инвестиционной программы объединенной компании СИБУР», – сказал Конов.

По его словам, есть набор проектов «второй волны» на площадках «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». В частности, строительство этиленового производства еще на 600 тыс. тонн в год – ЭП-600-3, строительство которого относится к горизонту 2027–2030 годов.

«У нас есть понимание и договоренности с республикой и бывшими акционерами ТАИФ о том, что мы идем в эти проекты, если они сохраняют экономическую эффективность к тому моменту, когда нужно принимать [инвестиционное] решение. Есть методика оценки экономической эффективности, которую мы используем в СИБУРе. Мы по этой методике будем работать, все достаточно прозрачно», – отметил Конов.



Еще один блок – стратегический.

«И наконец, есть третий блок, скорее стратегический, реализация которого зависит не только от нас. В него входит в том числе строительство Казанского газоперерабатывающего завода, который мог бы выделять необходимые для нефтегазохимии фракции. Но для первичной переработки необходимо сырье, этансодержащий газ, а таковой может поступить только по газотранспортной системе "Газпрома" . В общей оценке исторической инвестпрограммы ТАИФ в 1,5 трлн рублей проект ГПЗ был учтен. Мы готовы в него идти при условиях, что он будет экономически эффективным и будет третий партнер, который в нем будет участвовать. Без "Газпрома" это нереализуемо», – подчеркнул Конов.