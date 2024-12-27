СИБУР передал Нижнекамску технику для ликвидации разливов нефтепродуктов

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР передал профессиональной аварийно-спасательной службе №2 Нижнекамска (ПАСС№2) новое оборудование и технику для ликвидации разливов нефтепродуктов. Современное оснащение позволит повысить эффективность пожарно-спасательной службы и укрепить безопасность города.

Для доставки спасательного отряда, снаряжения и оборудования к местам возникновения чрезвычайных ситуаций приобретены аварийно-спасательный автомобиль «ГАЗель Next» и автобус «ПАЗ 3205». Для освещения рабочего места при проведении аварийно-спасательных работ закуплена мобильная аварийная осветительная установка с выдвижной мачтой высотой до 3,5 метра. Ее размеры позволяют комплектовать мобильные ремонтные бригады на автомобилях и любом другом транспорте.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Арсенал спасателей при поддержке СИБУРа пополнился комплексом оборудования для ликвидации разливов нефтепродуктов. Это заградительный бон для локализации разливов подо льдом, отжимные устройства, установки для резки льда, нефтеограждающие подпорные стенки, резервуары для сбора и временного хранения технических жидкостей и нефти. Спасателям переданы перекачивающая станция — комплект из гидростанции, погружного центробежного насоса и комплекта рукавов, а также нефтесборное оборудование — вакуумная установка «УВМ-1», которая позволяет собирать нефтепродукты вакуумом и разгружать давлением в резервуары временного хранения без применения дополнительного перекачивающего оборудования.

Закуплен и передан сорбент «Ньюсорб», традиционно применяющийся для сбора нефти, нефтепродуктов и технических жидкостей с твердой и водной поверхности. Он одинаково эффективен при любых погодных условиях и изготовлен из экологически чистого природного сырья — сфагнового торфа.

«При современном уровне оснащения наших производств риски разлива нефтепродуктов минимизированы. Но мы всегда должны быть готовы к таким авариям и быстрому реагированию для обеспечения сохранности экологической ситуации района. Переданные спасателям различные технические средства и транспорт позволят комплексно подойти к локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», — прокомментировал это событие генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» проводит большую работу по обновлению парка пожарной и аварийно-спасательной техники. Общая стоимость техники, которую СИБУР закупил для пожарных в этом году, — более 140 млн рублей. В октябре этого года СИБУР передал пожарным Нижнекамска восемь единиц новой техники: пять пожарных автоцистерн, автомобиль пенного тушения, два автомобиля «ГАЗель Next» для пожарных бригад.

В 2025 году при поддержке нижнекамского предприятия СИБУРа планируется обновить еще 15 единиц пожарной техники на общую сумму 337 млн рублей. Современный автопарк служб повышает безопасность городов и жителей РТ, обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий.

В состав Профессиональной аварийно-спасательной службы №2 Нижнекамска входят три газоспасательных отряда, они обслуживают объекты промышленной зоны. Газоспасательные отряды состоят из четырех отделений, несущих круглосуточное дежурство, группы профилактики и газоаналитических лабораторий. Штатная численность службы составляет 188 человек, подразделение аттестовано на право ведения газоспасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в отраслевой комиссии Минпромторга России.